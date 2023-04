Eine bahnbrechende Idee : Mit Voltfang bleibt bei Aldi alles frisch

Zu dritt vor drei Jahren gestartet: Roman Alberti, Afshin Doostdar und David Oudsandji gründeten Voltfang. Heute haben sie schon über 50 Beschäftigte, bald schon sollen es 300 sein. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen In ihrem Campingbus kommt drei jungen Studenten eine Idee. Aus dieser Idee wird eine Firma, die durch die Decke schießt. Einige Visionen und Ziele klingen nach Größenwahn. Sind sie aber nicht. Im Gegenteil.

Der Firmenbesuch beginnt in einem umfunktionierten Messestand. Drinnen sieht es nach Bastelbude oder besserem Hobbykeller aus. Auch die Produktionsstätte eine Etage tiefer im Keller wirkt auf den ersten Blick nicht so, als wäre man hier im Herzen eines der zukunftsträchtigsten Unternehmen der Region.

Fröhlich begrüßt wird man von drei Chefs, die nicht in feinem Zwirn daherkommen, sondern in Jeans, Sweatshirts und Turnschuhen. Wenn die drei dann von dem Unternehmen, ihren Visionen und Zielen erzählen, dann mag man zunächst denken: Klingt irgendwie nach Größenwahn. Ist es aber nicht, ganz im Gegenteil. Diese Firma – sie trägt den zunächst ebenfalls merkwürdig anmutenden Namen Voltfang – nimmt gerade einen kometenhaften Aufstieg.

Die drei Gründer von Voltfang sind: Afshin Doostdar, 27 Jahre alt. Sie nennen ihn im Team den Denker. Roman Alberti, 30 Jahre. Der Macher. Und David Oudsandji, 27 Jahre. Der Kreative. Studiert haben sie an der RWTH Aachen. Sie sind Maschinenbauer und Wirtschaftsingenieure. Im Studium wurden sie Freunde. Jetzt wohnen sie zusammen in einer WG. Zwei haben sogar einen Hund zusammen.

Vor ein paar Jahren kauften sie sich ein altes Ducato-Wohnmobil, ein Oldtimer aus den 1980er Jahren. Damit reisten sie durch die Gegend. Und ärgerten sich, wenn mal wieder die Batterie für die Stromversorgung leer war und man sich nicht mal einen Kaffee kochen konnte. Kurzerhand schraubte Roman Alberti ein Solarmodul aufs Dach. „Keine Ahnung, ob das überhaupt erlaubt ist“, lacht David Oudsandji.

Jetzt noch her mit einem Akku, und schon ist das Problem gelöst. Und warum nicht einfach mal einen ausrangierten Stromspeicher aus einem E-Auto probieren? Man besorgte sich einen Tesla-Akku. Das funktionierte zwar, war für den Camper letztlich nur zu schwer. Aber es führte zu einer Idee, die sich jetzt, ein paar Jahre später, als bahnbrechend herausstellt.

Die drei fragten sich: Warum nicht aus ausgedienten E-Auto-Akkus neue Stromspeicher fürs Haus oder für Unternehmen herstellen? Wenn die Fahrzeugakkus nur noch 70, 80 Prozent leisten, werden sie ausgetauscht. Wegen der irgendwann zu gering werdenden Reichweite. Aber auf der anderen Seite wären diese 70, 80 Prozent natürlich noch bestens nutzbar, wenn man dafür eine andere Verwendung findet.

Trotzdem werden die Akkus bislang fast ausschließlich recycelt. Wegwerfen verbietet sich wegen der darin enthaltenen wertvollen, teils seltenen und aufwändig zu gewinnenden Rohstoffe wie Lithium, Mangan, Nickel oder Kobalt ohnehin. Beim Recycling wird der Akku meist geschreddert und dann in Säure aufgelöst oder eingeschmolzen. Es entsteht die sogenannte „schwarze Masse“. Aus ihr wiederum werden dann die wertvollen Bestandteile mit chemischen Verfahren wieder herausgelöst.

Anfragen bei BMW und Tesla

Auch das ist aufwändig – und vor allem teuer für die Fahrzeughersteller, die zur Rücknahme der Altakkus verpflichtet sind. Will sagen: Sie wären froh, wenn sie die Teile auf andere Art loswerden. Und da kommen die drei aus Aachen ins Spiel. Sie fragten bei Autoherstellern wie BMW, Tesla oder Audi an, ob sie ausrangierte Akkus abnehmen könnten.

Dafür seien sie zunächst einmal merkwürdig bis amüsiert beäugt worden. Denn zu dieser Zeit war noch kaum die Rede von dem, worüber heute viel gesprochen wird: Second-Life-Technologien. Also die Wiederverwertung etwa von E-Auto-Speichern für andere Zwecke – quasi als „zweites Leben“.

Wohin damit? Tausende Akkus aus E-Autos müssen bald recycelt werden – oder wiederverwendet. In diesen Markt stößt das junge Aachener Unternehmen Voltfang. Mit riesigem Erfolg. Foto: dpa-tmn/Sebastian Kahnert

Die Studierenden aus Aachen waren da ganz vorneweg. Und fingen also an, ihre Stromspeicher aus alten Autoakkus zu konzipieren und zu bauen. Auch reisten sie ins Silicon Valley nach Kalifornien, um sich vom dortigen Gründergeist der Generation Computer inspirieren zu lassen. „Das hat uns auch ordentlich geerdet“, erzählt David Oudsandji.

Zu dritt begannen sie mit Planung und Konzeption. Erste Produktionsversuche starteten „in der Werkstatt eines Freundes eines Vaters“, lachen sie. Also so in der Art wie diese – heute unter Denkmalschutz stehende – Garage am Crist Drive in Los Altos, in der Steve Jobs und Steve Wozniak Apple aus der Taufe hoben.

2020 gründeten sie dann ihre Firma Voltfang. Den Namen hat Roman Alberti ins Rennen geworfen. „Erstmal gefiel es uns nicht. Aber dann hat es klick gemacht. Wir fangen die Volts“, schmunzelt Oudsandji. Albertis Wohnung an der Aachener Beeckstraße war dann auch sozusagen der erste Firmensitz. Man startete mit einer Kleinstserie von drei Stromspeichern pro Woche. Wobei eher das Drumherum anfangs noch ein bisschen Kopfschmerzen bereitete: „Die Buchführung von damals sollte man sich besser nicht anschauen“, so Alberti.

Von der Idee überzeugt war zunächst beileibe nicht jeder. „Ehemalige Dozenten von uns haben das erstmal nicht so richtig ernst genommen und waren eher skeptisch“, erinnert sich David Oudsandji. Das änderte sich jedoch ziemlich schnell. Die Voltfang-Gründer gewannen gleich mehrere hochrangige Preise, darunter das, was der „Oscar der europäischen Energiespeicherpreise“ genannt wird. Schon bald hatte man zudem potente Investoren mit im Boot. Finanzmittel in Millionenhöhe wurden eingeworben, mit denen die Entwicklung vorangetrieben wird.

Und die könnte rasanter kaum sein. Zügig musste der Firmensitz größer werden. Platz fand man beim Messebauer Walbert und Schmitz in Aachen-Verlautenheide. Die Zahl der Beschäftigten kletterte im Turbotempo. Im Moment sind es bereits über 50, Tendenz stark steigend. Und so ist der Platz schon zu eng, geht es auf zur nächstgrößeren Dependance. Die hat man in einer alten Fabrikhalle am Grünen Weg in Aachen gefunden. Aktuell wird dort die Produktion eingerichtet.

Doch auch das ist wohl nur eine Zwischenstation. Schon bald soll ein Forschungsprojekt an den Start gehen. Zusammen mit dem Werkzeugmaschinenlabor (WZL) und dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT) der RWTH hat man es beantragt. Investitionssumme: 16,5 Millionen Euro. Entwickelt werden soll eine Fabrik zur Herstellung der Voltfang-Stromspeicher, die man quasi per „copy and paste“ an jedem anderen Ort der Welt genau so bauen kann. In den USA etwa. Oder in China.

Womit man wieder bei den Zielen der drei jungen Gründer wäre. Sie denken nicht klein. Sondern global. Auch bei dem, was sie antreibt. Und das ist, so sagen sie, in erster Linie der ökologische Gedanke: „Die Rohstoffe sind endlich. Am besten ist, wenn man so wenige wie möglich neu einsetzen muss, sondern eine nachhaltige Alternative hat.“ Hat man schon mal gehört. Aber man nimmt es ihnen ohne Zweifel ab.

Was auch am Produkt liegt. Zwischenzeitlich haben sie sich entschieden, Stromspeicher nur für den Gewerbesektor zu bauen. Dafür dann umso größere. Die gebrauchten Akkus aus Autos, Lastwagen, Bussen sollen in den Voltfang-Modulkästen noch bis zu 15 Jahre ihren Dienst versehen. Für zehn Jahre gibt es sogar eine Leistungsgarantie. Die einzelnen Zellen werden mit einem eigens entwickelten Testverfahren überprüft und dann in Kooperation mit der Aachener Firma Accure überwacht.

Schon bald soll Voltfang um die 300 Beschäftigte zählen. Wobei die RWTH da in vielerlei Hinsicht Gold wert sei. Ein Grund, warum die Voltfang-Zentrale bei allem Expansionsstreben in Aachen bleiben soll. Und wo? „Mir würde zum Beispiel das Conti-Gelände gefallen“, sagt David Oudsandji. Würde ja auch zu den Themen Wiederverwerten und Second Life passen. Zwar ist die Menge der gebrauchten Autoakkus derzeit noch überschaubar. „Aber schon bald werden es gigantische Mengen sein, die recycelt oder eben wiederverwendet werden müssen. Das Thema liegt buchstäblich auf der Straße“, so Oudsandji.

Und die Kunden? Am Anfang stand wie so oft das Klinkenputzen bei potenziellen Abnehmern. Aber auch das hat sich geändert, denn der Name Voltfang hat sich herumgesprochen. Auch durch breite mediale Aufmerksamkeit. Aktuell gebe es unter anderem Anfragen von der Wochenzeitung Zeit und dem ZDF. So kommen die Interessenten jetzt von sich aus. So zum Beispiel kein kleinerer als Aldi Nord. Derzeit läuft eine Pilotanlage in einer Filiale in Gütersloh.

Dort wird der Strom der Solaranlage auf dem Dach in einen Voltfang-Speicher geleitet. Anlass für derlei Projekte sind auch hier gestiegene Energiepreise und die Furcht vor Blackouts. So kann der Solarstrom zum Beispiel zum nächtlichen Betrieb von Kühlungen und Gefriertheken genutzt werden. Aldi-Projektmanager Norman Bell: „Wir waren von der Idee und vom Geschäftsmodell von Voltfang sofort begeistert. Gemeinsam mit dem Start-up haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten die Anwendungsmöglichkeiten in unseren Filialen ausgelotet.“ Ein ziemlich großer Markt. Ebenso wie ein anderer Neukunde: McDonald’s.

Die Stromspeicher gibt es indes in verschiedenen Größen. Der kleinste von ihnen hat 33 Kilowattstunden Speicherkapazität. Dafür muss man rund 20.000 Euro auf den Tisch legen. Aber auch beispielsweise 100 Kilowattstunden sind kein Problem.

Zurück zum Start. In der Bastelbude in Verlautenheide erinnert noch manches an eine Studi-WG. Die To-do-Liste auf einer Tafel weist als ersten Punkt aus: „Wasserkästen kaufen“. Das wird bald Nostalgie sein. Aus der Kleinserie sollen im vorübergehenden neuen Domizil um die 75 Stromspeicher pro Woche werden. Wenn die Pilotfabrik steht, sollen 10.000 im Jahr vom Band laufen.