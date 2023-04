Tobias Tillmann im Porträt : Mit reichlich Tempo unterwegs für die SPD

Erfolgreich im Einsatz für Kultur und Bildung: Kurz nach seinem Sprung in den Stadtrat hat Tobias Tillmann für die SPD unter anderem bereits den Vorsitz eines Ausschusses übernommen. Foto: MHA/Harald Krömer

Serie Aachen Wie geht es eigentlich den Neuen in der Aachener Politik zur Halbzeit der Ratsperiode? Wir sprechen mit Tobias Tillmann, der bereits wichtige Schlüsselfunktionen in der SPD-Fraktion übernommen hat.

Als er sich 2009 entschloss, sein politisches Talent in die Waagschale zu werfen, schien die SPD beinahe im Begriff, sich zumindest als traditionsreiches Schwergewicht aus der Parteienlandschaft zu verabschieden – nicht gerade die ideale Plattform für Leute, die ihr Fähnlein gern in den Wind wohlfeiler Wahlkampfstrategien hängen.

Tobias Benedikt Tillmann, damals gerade mal 17 Jahre alt und mitten im Endspurt Richtung Abitur am Einhard-Gymnasium, zögerte trotzdem nicht lange, als man ihn fragte, ob er sich vorstellen könne, sich bei den Jusos zu engagieren. „Im Grunde habe ich mich von jeher bestens mit den Werten der Partei identifiziert“, meint er.

Info Erste Zwischenbilanz – eine Serie In der Serie „Erste Zwischenbilanz“ stellen wir in loser Folge Politikerinnen und Politiker vor, die vor einiger Zeit neu in die Aachener Kommunalpolitik eingestiegen sind, heute Rats- oder Ausschusspolitik machen und von ihren ersten Erfahrungen berichten.

Jetzt erst recht, könnte man sagen. „Mein Vater war der erste ,Studierte‘ in der Familie“, erzählt Tillmann, dessen Eltern 1996 von Troisdorf in den eher konservativ geprägten Südraum gezogen sind. „Menschen aus dem Arbeitermilieu mehr Aufstiegschancen durch bessere Bildung zu verschaffen: Darüber haben wir schon zu Hause viel diskutiert, und für mich war immer klar, dass ich mich politisch eher im linken Spektrum sehe.“

Bereits nach der Kommunalwahl 2014 schloss Tillmann auf Anregung von Fraktionschef Michael Servos als sachkundiger Bürger mit Sitz und Stimme im damaligen Ratsausschuss für Theater und Volkshochschule in die vordere Parteiriege auf, 2018 wechselte er in den Kulturausschuss. Zudem übernahm er nach dem plötzlichen Tod seines Parteifreunds Richard Okon ein Mandat im Städteregionstag.

Auch jenseits der Politik verband ihn übrigens viel mit dem langjährigen Leiter des Josefshauses. Wie Okon studierte Tillmann Soziale Arbeit, 2017 absolvierte er seinen Master an der Katho Aachen, engagierte sich lange auch als Darsteller im Aachener Chaostheater, das Okon als Plattform zur kritischen Auseinandersetzung mit brennenden gesellschaftlichen Fragen mit aus der Taufe gehoben hatte.

Nach dem Tod des umtriebigen Mentors fokussierte Tillmann sich verstärkt auf die politische Bühne. 2020 kandidierte er erstmals als Ratsherr für den Bezirk Wahlheim. Mit 20,3 Prozent der Stimmen unterlag er zwar dem CDU-Kandidaten Holger Kiemes, rückte jedoch per Liste ebenfalls in den Stadtrat.

Offensichtlich setzte die SPD also weiter großes Vertrauen in den jungen Parteikollegen. Nachdem die damalige Vorsitzende des Kulturausschusses, Maria Keller, im September 2022 aus dem Rat schied, übernahm Tillmann prompt deren Nachfolge. Und kann über mangelnde Auslastung im politischen Ehrenamt folglich keineswegs klagen; zumal er auch als Fraktionssprecher im Ausschuss für Kinder und Jugend ein wahrlich weites und denkbar schwieriges Feld zu beackern hat. 20 Stunden pro Woche brütet er da gut und gern über neuen Verwaltungsvorlagen oder Beschlusspapieren.

„Damit konnte ich meinen beruflichen Hintergrund und mein Interesse an Kunst und Kultur bestens verknüpfen“, sagt er. Natürlich seien beide Ämter mit großen Herausforderungen verbunden. Zumal die Ausschussvorsitzenden das Heft des politischen Handelns in besonderem Maße in Händen halten, da sie nicht zuletzt bestimmen, welche Themen auf die Tagesordnung gesetzt werden – schon dies gerade im höchst diskussionsfreudigen Kulturausschuss alles andere als eine leichte Aufgabe.

„Auf jeden Fall macht es mir viel Spaß, Verantwortung zu übernehmen, und ich denke, ich habe mich inzwischen ganz gut da reingefuchst“, meint Tillmann. Weitere dicke Bretter gilt es freilich auch im Bildungsbereich zu bohren. Ein wichtiges Ziel ist für den 31-Jährigen zum Beispiel, komplette Gebührenfreiheit für Kita-Eltern noch in der laufenden Ratsperiode durchzusetzen.

Nach dem denkbar schwierigen Start mitten in Pandemiezeiten fühlt er sich jedenfalls bestens gewappnet für anstehende Aufgaben. Noch vor der Sommerpause will der Kulturausschuss etwa die neuen Richtlinien zur Förderung freier Initiativen beschließen – nach langer Debatte. „Ich bin froh, dass wir die Mittel bis 2025 weiter auf dann 1,3 Millionen Euro aufstocken können“, betont der junge Ratsherr. Zumal auch die Verabschiedung neuer Förderrichtlinien derzeit ganz oben auf der Agenda steht. Schließlich zeigten aktuelle Formate wie das „Stadtglühen“, dass die unabhängige Szene in Aachen spannende Angebote zuhauf auf die Beine stellen könne.