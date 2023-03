Ausbildung im Handwerk : Mit Präzision und Fingerspitzengefühl zu einem perfekt schwingenden Uhrwerk

Ausbildung im Handwerk : Was eine junge Frau an der filigranen Arbeit mit Glas fasziniert Fachkräftemangel und zig freie Lehrstellen in der Region Aachen: Was bewegt einen jungen Menschen, heute eine Ausbildung im Handwerk zu machen? Wir haben eine angehende Glasapparatebauerin getroffen – und sind Feuer und Flamme.