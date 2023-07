Aachens erste „Bushof-Kümmerin“ tritt ab : Mit leuchtenden Ideen gegen die düstere Tristesse

Kunstprojekt in Aachen : Wenn Mozart aus dem Bushof einen Stadtsaal macht Historische Instrumente in urbaner Kulisse, ein Konzerterlebnis an einem besonderen Ort: Das Konzept geht schon beim Auftakt einer ungewöhnlichen Konzertserie am Aachener Bushof, seitlicher Treppenabgang, voll auf.