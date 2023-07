Neues Angebot in Burtscheid : Mit der Rikscha zum Arzt oder zum Einkaufen

Caritas-Projekt für Senioren : Mit der Fahrrad-Rikscha Aachen erleben Mit dem „Flaniermobil“ will die Caritas in Aachen Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, Abwechslung und Anregung bieten. Gesucht werden nun Sponsoren für das Projekt – und ehrenamtliche „Piloten“, die in die Pedale treten wollen.