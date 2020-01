Kostenpflichtiger Inhalt: Erster Halt in Aachen : Im Schlaf von Wien nach Brüssel

Erster Halt in Aachen: Der Nightjet der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) verkehrt künftig zwischen Wien und Brüssel. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen/Brüssel/Wien Der neue Nachtzug der Österreichischen Bundesbahnen hat auf seiner Premierenfahrt am Montagmorgen seinen ersten Halt am Aachener Hauptbahnhof gemacht. Fast eine halbe Stunde hat der Zwischenstopp gedauert, weil die Lok gewechselt werden musste. Mit an Bord war auch der ÖBB-Chef Andreas Matthä, der einen ausgeschlafenen Eindruck machte.