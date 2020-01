Von Wien nach Brüssel : Ein „Nightjet“ macht halt am Aachener Hbf

Aachen/Wien/München/Brüssel Neustart für ein Zugangebot, das aus der Mode gekommen zu sein scheint: Ein „Nightjet“ der Östereichischen Bundesbahnen (ÖBB) macht am Montagmorgen Halt in Aachen.

Der Nachtzug mit seinen Sitz- und Liege- und Schlafwagen soll auf seinem Weg von Wien nach Brüssel um 8.36 Uhr auf Gleis 8 im Aachener Hauptbahnhof ankommen und nach einem Lokwechsel um 9 Uhr seiner Fahrt in die belgische Hauptstadt fortsetzen. Auf dem Rückweg hält er am Abend um 19.48 Uhr wieder in Aachen.

Es ist die erste Fahrt eines Nightjet auf dieser Strecke, auf der er künftig zweimal wöchentlich verkehren soll; sonntags und mittwochs von Wien nach Brüssel, montags und donnerstags zurück. Mit den Zügen, die abends starten und durch die Nacht fahren, bedienen die ÖBB Strecken in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Italien und jetzt auch in Belgien. Für die gesamte Strecke ab Wien beziehungsweise ab Innsbruck brauchen die beiden Züge mit Sitz-, Liege- und Schlafwagen rund 14 Stunden.

Nachtzugverkehr in Deutschland?

Angesichts stetig wachsender Fahrgastzahlen im Bahnverkehr wird derzeit in Deutschland über die Ausweitung des Nachtzugverkehrs diskutiert. Derzeit betreiben aber hierzulande lediglich die ÖBB ein Angebot mit Schlaf- und Liegewagen, seitdem sie vor drei Jahren das Nachtzuggeschäft der Deutschen Bahn übernommen hat und Verbindungen etwa nach Berlin, Hamburg, Zürich oder Rom anbietet. Sie erkennen dabei auch die Rabattkarten Bahncard 50 und 25 der Deutschen Bahn an.

In Deutschland steht die Bundesregierung zwar einem Ausbau des Nachtzugangebots offen gegenüber - an der Finanzierung will sie sich aber nicht beteiligen. Da Nachtzüge nicht Teil des gemeinwirtschaftlichen Verkehrs seien, müssten die Unternehmen selbst über das Angebot entscheiden, „welches sie eigenwirtschaftlich verantworten“, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage der Linke-Bundestagsfraktion.