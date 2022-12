Bis zu 23.000 Besucher erwartet : Mit dem kostenlosen Shuttlebus zum Weihnachtssingen auf dem Tivoli

Weihnachtssingen: So stimmungsvoll soll es am 21. Dezember auf dem Tivoli zugehen. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Zur Anreise zum traditionellen Weihnachtssingen auf dem Tivoli wird ein kostenloser Bus-Shuttle angeboten. Resttickets gibt es online und an der Abendkasse.

Für Familien und Firmen, die kurzentschlossen eine Weihnachtsfeier in besonderer Atmosphäre ausrichten möchten, stehen noch Logen zur Verfügung. Für die An- und Abreise zum Tivoli empfehlen die Veranstalter öffentliche Verkehrsmittel. Die Linie 51 und der C-Shuttle fahren ab 17 Uhr alle 5 Minuten vom Hauptbahnhof in Aachen über den Bushof zum Sportpark Soers.

Decken und Getränke dürfen mitgebracht werden, untersagt sind jedoch Glasflaschen. Speisen und Getränke wie Kakao, Kinderpunsch und Glühwein bieten auch die Kioske im Stadion an. Kurzentschlossene erhalten Tickets auch noch am Veranstaltungstag online bis 14 Uhr unter weihnachtssingen-ac.de, an der Abendkasse sowie bis 17.30 Uhr im Fanshop am Tivoli.