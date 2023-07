Nach der Thalys/Eurostar-Fusion : Von Aachen ohne Umstieg nach London?

Fährt bald unter der neuen Dachmarke Eurostar in Aachen ein: der Thalys. Das weckt zugleich die Hoffnung auf eine neue Direktverbindung zwischen Aachen und London. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Nach der Fusion von Thalys und Eurostar gibt es neue Pläne für schnelle Zugverbindungen nach London. Der SPD-Ratsherr Michael Servos will sicherstellen, dass Aachen vorbereitet ist.

Bloß nicht den Anschluss verpassen. Nach der Fusion der beiden Bahngesellschaften Thalys und Eurostar kommt in der Region wieder ein Thema auf die Tagesordnung, das viele längst abgehakt hatten: eine direkte Zugverbindung von Aachen nach London.

Schon im Herbst werden die Thalys-Züge nur noch unter der neuen Dachmarke Eurostar von Aachen aus nach Brüssel und Paris fahren. Eigenen Angaben zufolge will die Eurostar Group mit der Fusion „ein neues goldenes Zeitalter für den Hochgeschwindigkeitsverkehr in Europa“ einläuten. Zu den selbstgesetzten Zielen gehört es unter anderem, auch neue nahtlose Verbindungen zwischen London und deutschen Großstädten wie etwa Köln zu schaffen.

„Dann sollte der Zug aber auch in Aachen halten“, meint der Aachener SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Servos, der die Zukunftsvisionen von Eurostar nun zum Anlass für eine Ratsanfrage nimmt. Er knüpft damit an eine Diskussion an, die vor gut zwölf Jahren schon einmal für viel Aufregung und hektische Betriebsamkeit in der Stadt gesorgt hat.

Damals hatte die Deutsche Bahn eine ICE-Verbindung zwischen Frankfurt und London in Aussicht gestellt, und Aachen wollte alles daransetzen, Teil des Projekts zu werden. Ein eigener ICE-Halt mit Sicherheitsschleusen und Zollabfertigung sollte geplant werden. Denn die Fahrt nach London durch den Kanaltunnel unterliegt starken Sicherheitsvorkehrungen, die denen im Flugverkehr ähneln.

Geschaffen werden sollte die dafür nötige Infrastruktur am Gleis 9, auf dem im Aachener Hauptbahnhof die grenzüberschreitenden Züge einfahren. Geplant wurde ein eigener Zugang – zunächst über eine Brücke, später durch einen Tunnel in Richtung Burtscheid, der als neuer Südausgang seit vielen Jahren eine gewisse Bekanntheit genießt, aber bis heute nicht verwirklicht wurde.

Was damals mit Priorität verfolgt werden sollte, liegt heute auf Eis. Zwar existieren Pläne für einen Tunneldurchstich unter dem Gleis 9 und für einen zweiten Bahnhofsvorplatz auf Burtscheider Seite, doch verfolgt werden sie derzeit nicht. Erst im zurückliegenden Frühjahr hatten die städtischen Planer deutlich gemacht, dass dieses Projekt angesichts der Vielzahl anderer Großvorhaben – angefangen beim Sportpark Soers bis hin zur Revitalisierung des verlassenen Conti-Geländes in Rothe Erde – im Moment gar nicht zu stemmen sei.

An dieser Sachlage habe sich auch nichts geändert, teilt Stadtsprecherin Jutta Bacher auf Anfrage mit. Aktuell sei auch ein möglicher Halt für einen Schnellzug nach London noch kein Thema für die Verwaltung, sagt sie. Das könnte sich mit der Ratsanfrage von Servos schnell ändern. Ob es denn schon Gespräche mit Eurostar gegeben habe, welche Pläne für einen Zollabfertigungsschalter existieren und ob die Brückenlösung noch denkbar ist, will er unter anderem wissen.

Für Servos ist es keine Frage, dass die Stadt vorbereitet sein muss. Heute wie damals sei es für den Wirtschaftsstandort und die Forschungsregion von immenser Bedeutung, gut an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn angeschlossen zu sein und einen eigenen Haltepunkt zu haben. Von den Vorteilen konnte er sich jüngst selbst überzeugen. Von Brüssel dauert die Fahrt ins Herz von London kaum länger als zwei Stunden, von Aachen aus könnte man ohne Umstieg in dreieinhalb Stunden in London sein.