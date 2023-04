Die Woche in Aachen : Mit dem Allerwertesten im Thermalbrunnen sitzen

Aachens neues Freibad: Open-air in heißen Quellen sitzen – der letzte touristische Schrei. Foto: Andreas Steindl

Meinung Aachen Nehmen Sie Platz, im Thermalbrunnen. Oder machen Sie Urlaub am Bushof. Die Themen der Woche boten viel – und nicht alles ist ernstzunehmen.

Von Albrecht Peltzer Leiter Lokalredaktion Aachen

Super oder mega? Die Experten streiten sich, mit welchen hochfliegenden Bezeichnungen man den vergangenen Montag belegen sollte. Ja, wir müssen noch einmal – ganz kurz – über den Streik sprechen. Zum Anfang der Woche ging beziehungsweise fuhr nichts. In ganz Deutschland sowieso, in Aachen auch. Super-Streik, Mega-Streik, lucky strike – fest steht: Die Auswirkungen hielten sich für die Menschen in der Stadt in Grenzen.

Was auch daran liegt, dass eben beim Aseag-Arbeitskampf nur der halbe ÖPNV arbeitskämpft. Die andere Hälfte aller Busfahrten wird von Privatunternehmen erledigt. Hatten Sie auch den Eindruck? Dass es eigentlich viel ruhiger zuging als in streiklosen Zeiten? Busse können schon den Verkehrsfluss stören, oder?

Wenn es sich also staut im Städtchen, dann sind daran nicht die Gewerkschaften schuld, sondern die Kanäle. Weil die so sanierungsbedürftig sein sollen, dass die Regionetz am liebsten die ganze Stadt zur Baustelle erklärt. Und wo sie das nicht tut, stellt die Stadt Sperrgitter auf. So einfach ist das – natürlich nicht.

Wir wollen nicht den Stammtischparolen Futter geben. Von wegen Aachen ist eine Baustelle, und so furchtbar wie jetzt war es noch nie. Nein, es geht darum, nur zu sagen, was Sache ist. Und deshalb halten wir eben nur ganz nüchtern fest: Aachen ist eine Baustelle, und so furchtbar wie jetzt war es noch nie.

In den Zusammenhang passte dann Mitte dieser Woche die Einladung der Stadt zur Vorstellung eines ganz besonderen Bonbons. Verlost wird „Urlaub am Bushof“. Übernachtung in einem nahegelegenen Hotel plus Einkaufsgutscheinen und Tickets für Veranstaltungen. Der letzte touristische Schrei sozusagen. Auf die Idee muss man erst einmal kommen. Survival-Training im Herzen der Stadt. Es ergeben sich ungeahnte Perspektiven.

Zum Beispiel für die Adalbertstraße. Die tut sich, sagen wir es einmal vorsichtig, derzeit ein wenig schwer. Es gibt einfach noch zu viele Geschäfte dort. Das Bild ist uneinheitlich. Unten, zum Kaiserplatz hin, ist die städtebauliche Bereinigung schon fast abgeschlossen. Störendes Gewerbe wurde beseitigt, Mieter verabschiedet, Schaufenster zugeklebt. Das sieht alles ganz proper aus jetzt. Im oberen Bereich erreichte uns vor Kurzem die Hiobsbotschaft, dass der Kaufhof bleibt. Wieder so ein Hemmschuh für die weitere Entwicklung.

Dabei hat doch Peek&Cloppenburg vorgemacht, wie man Stillstand zur obersten Maxime erheben kann. Diese Woche wurde noch einmal bestätigt, dass sich nichts tut. So soll es sein! SPD und Grüne kamen dann mit dem Vorschlag um die Ecke, auf der Adalbertstraße einen Stadtstrand anzulegen. Da schließt sich der Kreis. Urlaub am Bushof mit Sonnenbaden in der Adalbertstraße. Drogen zum Wohlfühlen gibt’s am Kaiserplatz. Man muss wissen, wie und wo man es sich nett machen kann...

Wo man das garantiert nicht versuchen sollte, ist unterhalb der Haarbachtalbrücke. Mutig ist es ja ohnehin schon, über die Brücke mit dem Auto zu fahren. Dass es aber unter der Brücke mindestens genauso haarig ist, wurde bisher noch nicht thematisiert. Wenn Beton bröselt, steigt der jedoch nicht zum Himmel auf, sondern fällt schnöde herunter. Urlaub an der oder unter der Brücke ist deshalb doch wieder aus dem neuen touristischen Programm der Stadt herausgenommen worden.

Wenden wir uns zum Schluss einer wirklich guten Idee zu: Baden in Thermalwasser. Was den Römern schon den Gelenkschmerz vertrieb, kann auch ein paar Jahrhunderte später nicht so falsch sein. Neu ist allerdings, dass das Thermalbaden unter freiem Himmel stattfinden könnte. Entsprechende Ideen wurden diese Woche in Aachen diskutiert. Nutzen Sie das mildere Wetter doch schon mal zum Testsitzen in einem Öcher Brunnen.