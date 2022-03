Pulse of Europe : Mit blau-gelben Fahnen für den Frieden in der Ukraine

Mit blau-gelben Fahnen für den Frieden in der Ukraine

Pulse of Europe

Aachen Die Welle der Solidarität nimmt nicht ab: Auch an diesem Sonntag haben sich zahlreiche Menschen auf dem Aachener Katschhof versammelt, um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren.

