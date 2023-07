Kontrollen in Aachen : Mit 89 km/h durch die 50er-Zone gerast

Die Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei fanden auf dem Soerser Weg in Aachen statt. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Interaktiv Aachen Tempo auf dem Soerser Weg: Dieses Motto scheinen zahlreiche Autofahrer zu verfolgen. Nach Kontrollen stellt die Aachener Polizei fest: So viele Geschwindigkeitsverstöße in so kurzer Zeit seien noch nie an einer einzigen Kontrollstelle gemessen worden.

Wer zu schnell fährt, gefährdet sich selbst und andere: Das lernt man schon in der Fahrschule. Zahlreichen Menschen schien das am Donnerstag in Aachen egal zu sein. Diesen Schluss legt zumindest eine Bilanz der Aachener Polizei einer Kontrollaktion am Soerser Weg nahe.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, haben die Beamten auf dem Soerser Weg innerhalb von fünf Stunden die Geschwindigkeit von mehr als 1400 Fahrzeugen gemessen. Bei 600 von ihnen wurde eine Überschreitung festgestellt.

174 Fahrerinnen und Fahrer haben demnach die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h sogar um mindestens 16 km/h überschritten, sodass gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Die restlichen Fahrer mussten ein Verwarngeld bezahlen.

Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrzeug, das an der Kontrollstelle mit 89 km/h, also mit fast 40 km/h zu schnell gemessen wurde.

Die Polizei stellt fest: So viele Geschwindigkeitsverstöße wurden bisher noch nie durch den Verkehrsdienst der Polizei Aachen bei einer einzelnen Kontrollstelle in so kurzer Zeit registriert. Daher appelliert sie: Durch überhöhte Geschwindigkeiten können schnell gefährliche Situationen entstehen oder sogar Unfälle passieren. Deshalb gelte: „Schützen Sie sich und alle anderen Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie mit angemessener Geschwindigkeit und lassen Sie sich nicht ablenken.“

(red)