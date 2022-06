Polizei Aachen meldet : Mit 2,56 Promille gegen eine Hauswand

Bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss verliert am Samstagabend in Eilendorf ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Erheblicher Sachschaden entsteht. Foto: dpa-tmn/Roland Weihrauch

Aachen Ende einer Fahrt unter Alkoholeinfluss: Auto prallt am Samstagabend in Eilendorf gegen eine Hauswand.

Ein jähes Ende hat die Fahrt eines erheblich alkoholisierten Mannes am vergangenen Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der Von-Coels-Straße in Eilendorf genommen.