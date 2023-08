Missbrauch im Bistum Aachen : Die Zahl der Sexualstraftäter unter den Priestern steigt immer weiter

Aachen Im Bistum Aachen sind zuletzt die Namen zwölf weiterer Geistlicher bekannt geworden, die mutmaßlich Sexualstraftäter waren. Insgesamt sind fast neun Prozent der Priester betroffen, die im Bistum gearbeitet haben.

Nach Darstellung des Generalvikars hält das Bistum weiter an der Ankündigung fest, die Namen von geistlichen Tätern nennen zu wollen. „Interdisziplinäre Fachexperten erarbeiten derzeit bis Ende dieses Monats eine Vorlage für die verschiedenen Gremien, die die Aufarbeitung kontrollieren und begleiten, und damit eine Systematik, die als Grundlage für die öffentliche Nennung dient. Dann werden weitere Schritte beschlossen“, wird Frick in der Mitteilung zitiert. Bischof Helmut Dieser hatte im Mai erklärt, ab Herbst mit der Nennung von Tätern beginnen zu wollen.

Vergangenen Dienstag erst mussten sich zwei Mitarbeiterinnen des Bistums bei einer Veranstaltung einer Pfarrgemeinde im Kreis Düren den Vorwurf gefallen lassen, das Bistum handle vollkommen intransparent. Konkret ging es um einen Bericht unserer Zeitung, in dem die Missbrauchsgeschichte des langjährigen Pfarrers der Gemeinde dargestellt worden war. Große Teile der Gemeinde und den Kirchenvorstand traf der Bericht und die darin dargestellten Taten vollkommen unerwartet, was sowohl der Nachfolger des betroffenen Pfarrers als auch Kirchenvorstandsmitglieder kritisierten. Sie hätten sich vom Bistum einen Hinweis auf die Taten des Pfarrers gewünscht, die dem Bistum seit Jahren bekannt sind. Es waren nicht die ersten Vorwürfe dieser Art, die das Bistum sich gefallen lassen musste. So wie am Dienstag wurde stets auf Persönlichkeitsrechte und Datenschutz verwiesen.