Missbrauch im Bistum Aachen : Mit einem Messdiener und zwei Flaschen Wein allein im Pfarrhaus

Im Hintergrund die Kirche St. Johann Baptist in Vettweiß-Sievernich: Dort war Ernst Reichardt seit 1954 Pfarrer. Foto: Jochen Hils

Geilenkirchen/Vettweiß/Aachen Die Priester Cremer, Reichardt und Middeke: Der eine flieht vor den Nazis nach Argentinien, der andere wird wegen Vergewaltigungen von den Nazis verurteilt. Und der dritte wird am KKG übergriffig. Sie alle: Missbrauchstäter im Bistum Aachen.

Der erste im Bistum Aachen bekannt gewordene Fall sexuellen Missbrauchs fand in der Pfarre St. Kornelius in Geilenkirchen-Grotenrath statt. Pfarrer Lambert Cremer, der wenige Monate vor der Gründung des Bistums Aachen 1930 nach Grotenrath gekommen war, galt als zupackender und progressiver Geistlicher, der im Ort beliebt war. Dass Cremer sich andererseits an Mädchen verging, muss in Grotenrath zumindest gerüchteweise bekannt gewesen sein.

Am 1. Mai 1935 besaß Cremer die Chuzpe, in einem Gottesdienst seiner Verwunderung über die Anwesenheit des NS-Ortsgruppenleiters Ausdruck zu verleihen – obwohl die Nationalsozialisten den 1. Mai zum staatlichen Feiertag, zum „Ehrentag der Nationalen Arbeit“, ausgerufen hatten. Der öffentlich brüskierte Ortsgruppenleiter zeigte Pfarrer Cremer umgehend wegen Kindesmissbrauchs an.

1.) Pfarrer Lambert Cremer

Cremer erfuhr von der Anzeige und versuchte, sofort zu flüchten. Zu Fuß schlug er sich von Geilenkirchen aus zum Bahnhof nach Übach-Palenberg durch und kam auch dort an. Am Bahnhof allerdings wurde er von der Polizei gestellt, die bereits nach ihm gefahndet hatte.

Nach einem Ermittlungsverfahren kam es noch 1935 zum Prozess gegen den damals 50 Jahre alten Pfarrer. Wegen der Vergewaltigung mehrerer Mädchen wurde er im selben Jahr zu drei Jahren Haft verurteilt.

Nach seiner Haftentlassung 1938 blieb Cremer im Ruhestand. 1946 wurde er ins Bistum Trier nach Neustadt an der Wied südöstlich von Bonn versetzt, wo er als Seelsorger in einer Lungenklinik aushalf und Gottesdienste in kleinen Kapellengemeinden hielt. Aus der Personalakte des Pfarrers geht hervor, dass er regelmäßig beim Bistum Aachen eine diesbezügliche Erlaubnis einholen musste. Bis zu seinem Tod 1962 wurden keine weiteren Übergriffe des Pfarrers bekannt.

St. Kornelius in Geilenkirchen-Grothenrath: In dieser Pfarrgemeinde trug sich der erste Fall sexuellen Missbrauchs in der Geschichte des 1930 gegründeten Bistums Aachen zu. Foto: MHA/Udo Stüßer

Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Cremer nicht als unbescholtener Geistlicher nach Grotenrath gekommen war. Zwischen 1917 und 1924 war Cremer Pfarrer der Gemeinde St. Helena in Bad Münstereifel-Mutscheid gewesen. Von einem Tag auf den anderen war er dort entlassen worden und, zum Kirchenrektor degradiert, in ein Düsseldorfer Krankenhaus und Ende 1924 ans damalige Kreispflegehaus in Eschweiler versetzt worden, an dem er fast sechs Jahre lang blieb. Ein Beweis dafür, dass Cremer schon vor seiner Grotenrather Zeit Mädchen missbraucht hatte, ist dies nicht; aber Degradierung und Versetzung sind zumindest ein Indiz.

2.) Pfarrer Ernst Reichardt

Aus Ernst wurde gleichsam über Nacht Ernesto: Im Frühjahr 1939 verschwand Ernst Reichardt, seit sechs Jahren Pfarrer der Gemeinde St. Anna in Geilenkirchen-Tripsrath, urplötzlich von der Bildfläche. Kurz darauf tauchte er in Rio Ceballos in Cordoba in Argentinien wieder auf – wo er dann auch seinen Vornamen den neuen sprachlichen Gegebenheiten anpasste.

Dass kirchliche Missbrauchstäter bei Nacht und Nebel in ihren Gemeinden verschwanden, ist nicht ungewöhnlich. Auch nicht, dass sie in andere Pfarren, Bistümer, Länder, ja sogar auf andere Kontinente versetzt wurden. So wurde es auch im Bistum Aachen über Jahrzehnte hinweg unter verschiedenen Bischöfen und Generalvikaren praktiziert – wobei die Geistlichen andernorts oft ungehindert weitere Straftaten begehen konnten.

Doch bei Ernst Reichardt lag der Fall anders. Er floh offenbar vor den Nationalsozialisten aus Deutschland – und anders als dem oben genannten Lambert Cremer gelang ihm diese Flucht auch. Dass der 1894 geborene Pfarrer, der vor seiner Trisprather Zeit von 1930 bis 1933 Rektor der Höheren Knabenschule in Kaldenkirchen war, sich gleichwohl offensichtlich sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht hatte, sollte sich erst sehr viel später zeigen.

Warum Reichardt ins Visier der Nationalsozialisten geriet, lässt sich heute nicht mehr exakt feststellen. Möglicherweise hing es damit zusammen, dass er mit dem, was er von der Kanzel verkündete, oft aneckte. Viel später, in seiner Zeit als Pfarrer in Vettweiß-Sievernich im Kreis Düren von 1954 bis 1968, soll er in seinen Predigten regelmäßig gegen alle möglichen Menschen und Institutionen gewettert haben und dabei auch nicht immer nüchtern gewesen sein. So erzählen es jedenfalls Menschen, die Reichardt damals erlebt haben.

Ernst Reichardt: Flüchtete 1939 vor den Nazis nach Argentinien. Nach seiner Rückkehr wurde er 1954 Pfarrer in Vettweiß-Sievernich, wo er wegen Missbrauchsvorwürfen 1968 gehen musste. Foto: MHA/privat

In seiner Personalakte, die im Diözesanarchiv des Bistums in der ehemaligen Pfarrkirche St. Paul in der Aachener Innenstadt aufbewahrt wird, finden sich Belege dafür, dass die Geheime Staatspolizei damals dringend an Ernst Reichardt interessiert war. In einem Schreiben mit Datum vom 10. März 1939 erkundigt sich die Gestapo, die damals in Aachen ihre Zentrale am Theaterplatz 14 hatte, beim Bischöflichen Generalvikariat nach dem Aufenthaltsort des Pfarrers. In einem „hier schwebenden Ermittlungsverfahren“ müsse Reichardt gehört werden, in seiner Pfarrwohnung in Tripsrath habe man ihn nicht antreffen können.

Das Generalvikariat antwortete vier Tage später, dass man Reichardts Aufenthaltsort nicht kenne und ihm seit Januar auch kein Gehalt mehr habe überweisen können. Am 14. Februar sei ein Schreiben des Pfarrers „ohne Orts- und Datumangabe“ eingegangen, in dem dieser „Verzicht auf seine Pfarrstelle“ leistete. Seitdem habe man nichts mehr von ihm gehört. In einem Buch über die Pfarrer im Bistum Aachen seit 1930 heißt es, dass Reichardt erst im Mai 1939 nach Argentinien floh. Hat er sich – oder das Bistum ihn – möglicherweise so lange in Deutschland vor den Nazis versteckt? Dazu findet sich nichts in der Personalakte. Wohl aber entdeckt man dort Hinweise auf sexuellen Misssbrauch von jungen Männern, die weitaus später beim Bistum eingingen.

15 Jahre lang blieb Reichardt in Argentinien. In den Personalverzeichnissen des Bistums findet man von seinem Aufenthalt in Südamerika keine Spur. Dort wurde er die ganze Zeit über als Pfarrer im Ruhestand geführt. Ab 1954 tauchte er dann als Pfarrer in Sievernich wieder auf. Aus Ernesto wurde wieder Ernst, 14 Jahre blieb Reichardt in dieser Position. Und erst ganz am Ende seiner Amtszeit erhält das Generalvikariat offenbar erstmals konkrete Hinweise auf sexuelle Übergriffigkeiten des Pfarrers. Jedenfalls ist dies seiner Personalakte zu entnehmen.

Dort findet sich ein handschriftlicher Vermerk vom 23. April 1968 über die Aussage einer Mitarbeiterin der Kreisverwaltung, der sich ein 19-Jähriger offenbart hatte. Der junge Mann hatte der Frau geschildert, dass Reichardt ihn regelmäßig abends ins Pfarrhaus einlade. Zuletzt habe dies am Karfreitagabend tun wollen und versprochen, dafür zwei Flaschen Wein aus dem Keller zu holen.

Beim Wein rede der Pfarrer dann nur über sexuelle Fragen. In einem Fall sei er derart aufdringlich geworden, dass es ihn angeekelt hätte. Details wollte der Betroffene dem Vermerk nach nicht nennen: Er wolle dem Pfarrer nicht schaden. Weingenuss sei üblich gewesen bei den Besuchen, er selbst habe aber nie getrunken. „Die Sache sei ihm zu gefährlich gewesen“, heißt es in dem Vermerk.

Von drei weiteren jungen Männern, die den Pfarrer immer einzeln abends besuchten, berichtete der 19-Jährige außerdem. Die „Sache“ landete schließlich beim Leiter des Jugendamts, den Vermerken zufolge wurde auch ein Termin für Anfang Mai in der Dürener Kreisverwaltung vereinbart, doch was mögliche Konsequenzen für den Pfarrer angeht, enthält die Personalakte – nichts. Kurz darauf, am 27. Mai 1968, im Alter von fast 74 Jahren, erklärte Reichardt seinen Verzicht auf die Pfarrstelle in Sievernich „mit Rücksicht auf mein Alter und meinen Gesundheitszustand“ und verwies dabei auf einen Schlaganfall und eine schwere Prostataoperation. Er wurde mit einem persönlichen Dankesschreiben vom damaligen Bischof Johannes Pohlschneider verabschiedet.

In seiner Personalakte finden sich außerdem aus Reichardts Zeit in Sievernich vereinzelte Beschwerden über den Pfarrer. Von hasserfüllten Tiraden, vom Missbrauch der Kanzel, von diktatorischem Gebaren, von Verleumdungen ist darin die Rede. Doch das Bistum nahm Reichardt gegen solche Vorwürfe in Schutz. Weitere Hinweise auf gröbere Pflichtverstöße des Pfarrers – etwa auf schweren sexuellen Missbrauch – gibt es in den Unterlagen nicht.

Doch dann meldete sich ein Leser bei unserer Zeitung, der früher in Sievernich gelebt und als Jugendlicher Pfarrer Reichardt erlebt hatte. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte er, dass der Pfarrer beim ihm „erheblich weiter gegangen“ sei, als ihn im Pfarrhaus betrunken zu machen und ihn dann zu bedrängen. Weiter ins Detail wollte der Mann nicht gehen, er hat auch keinen Antrag beim Bistum Aachen gestellt, um als Opfer anerkannt zu werden und Geld zu bekommen. Er habe mit der Vergangenheit abgeschlossen, sagte der Mann, und wolle sie auch ruhen lassen. Dass Reichardt kein harmloser Geistlicher gewesen ist, sagte der Mann, solle die Nachwelt aber doch erfahren.

Ernst Reichardt starb 1975 im Alter von 81 Jahren in seiner Wohnung in Euskirchen, wo er seit 1968 in der Gemeinde St. Matthias lebte und bis 1974 noch Religionsunterricht im Emil-Fischer Gymnasium gab. „Pfarrer Reichardts Güte und Frömmigkeit haben vielen geholfen, die ihm immer ein ehrendes Gedenken bewahren werden“, schrieb die Kirchenzeitung in ihrem Nachruf.

3.) Studienrat Benno Middeke

Der geistliche Studienrat Benno Middeke war 1952 ins Bistum Aachen gekommen und wurde in Aachen als Religionslehrer eingesetzt. Er arbeitete am Kaiser-Karls-Gymnasium, am Einhard-Gymnasium und half nebenbei in der Seelsorge der Pfarre St. Foillan im Aachener Stadtzentrum aus.

Viele Jahre nach Middekes Tod meldete sich ein Mann beim Bistum Aachen, der berichtete, er sei von Middeke geschlagen worden. Konkret schilderte der damalige KKG-Schüler dies: Middeke habe ihn einmal während des Unterrichts zum Nachsitzen einbestellt, und zwar zu sich nach Hause.

Als er am Nachmittag desselben Tages bei Middeke zu Hause am Lousberg erschien, habe Middeke ihm zunächst aufgetragen, den Katechismus in seiner Wohnung auswendig zu lernen. Danach verprügelte Middeke den Jungen trotzdem. Er wies den Jungen an, seine Hosen runterzulassen, sich bloß nicht umzudrehen und begann, mit einem dünnen Rietstock auf das nackte Gesäß des Schülers einzuschlagen. Fünf Minuten, zehn Minuten, es hörte gar nicht mehr auf.

Tatort KKG: In den 50er Jahre prügelte der geistliche Studienrat Benno Middeke mindestens einen seiner Schüler blutig – mit heruntergelassener Hose. Foto: ZVA/Harald Krömer

Als der vor Schmerzen schreiende Junge sich nach einer Weile trotz der Warnung zu Middeke umdrehte, sah er den Mann mit aus der Hose hängendem Hemd hinter ihm stehen. Erst als Erwachsener konnte sich der damalige Schüler einen Reim darauf machen, was Middeke getan haben mochte, während er auf ihn einprügelte.

Dieser Vorfall wiederholte sich an zwei weiteren Nachmittagen, an denen der Schüler zum Nachsitzen zu Middeke musste. Einmal schlug der Geistliche so lange zu, bis der Junge zu bluten begann. Als er kurz darauf auf dem Heimweg war, wurde er unterwegs von einer Frau angesprochen: Sie sah, dass dem Schüler Blut aus der Hose lief.

Einige Zeit nach den Vorfällen warnte eine Ordensschwester der Karmelitinnen, bei denen Middeke gelegentlich die Messe las, die Mutter des Schülers vor dem Priester. Sie dürfe ihren Jungen auf keinen Fall allein mit ihm lassen. Die Warnung kam zu spät.

Middeke, Jahrgang 1913, blieb bis 1954 in Aachen, dann wurde er ans Stiftische Gymnasium in Mönchengladbach versetzt, ehe er aus dem Schuldienst entfernt wurde. Zwischen 1956 und 1959 war Middeke als Kaplan an zwei Gemeinden in Kempen eingesetzt, im Jahr 1960 wird er im Personalverzeichnis des Bistums als „beurlaubt/ohne Anstellung“ geführt. Danach verliert sich seine Spur. Im Bistum Aachen ist er offenbar nie wieder eingesetzt worden. Ob neben besagtem Schüler weitere Opfer bekannt geworden sind, wollte das Bistum Aachen gegenüber unserer Zeitung nicht mitteilen und berief sich dabei auf Datenschutzgründe.