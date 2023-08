Personalwechsel : Die neue Verwaltungsdirektorin am Theater Aachen kommt aus Hamburg

Tritt ihr Amt Anfang Oktober an: Miriam Sasserath, neue Verwaltungsdirektorin am Theater Aachen. Foto: Sinje Hasheider

Aachen Miriam Sasserath wird Nachfolgerin von Torsten Ehlert. Sie wechselt von der Bühnengewerkschaft GDBA in die Leitung des Aachener Theaters.

Miriam Sasserath wird neue Verwaltungsdirektorin am Theater Aachen. Das bestätigten die 35-jährige Kulturmanagerin und der Aachener Kulturdezernent Heinrich Brötz unserer Zeitung auf Anfrage. Sasserath ist vom Rat der Stadt in dessen letzter Sitzung vor der Sommerpause Anfang Juni bereits für das Amt bestellt worden. Sie tritt die Stelle zum 1. Oktober an und folgt auf Torsten Ehlert, der mit Ablauf der vergangenen Spielzeit Ende Juli ins NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft gewechselt ist und dort die Leitung des Referats für Theater und Tanz in der Abteilung Kultur übernommen hat.

Damit wird die Leitung des Aachener Theaters neben der künstlerischen Ebene auch in der Verwaltung an entscheidender Stelle neu besetzt – und zwar von einer weiteren Frau. Mit Beginn der neuen Spielzeit 2023/24 übernimmt Elena Tzavara die Generalintendanz von Michael Schmitz-Aufterbeck. Sie bringt auch ein neues künstlerisches Leitungsteam mit Schauspielchefin Kerstin Grübmeyer und Opern-Chefdramaturgin Isabelle Becker mit. Sasserath ist verantwortlich für die juristische, organisatorische und betriebswirtschaftliche Führung des Hauses. Außerdem gehört noch Generalmusikdirektor Christopher Ward zum Leitungsteam.

Derzeit ist Sasserath noch bei der Bühnengewerkschaft GDBA als Leiterin der Hauptgeschäftsstelle in Hamburg und stellvertretende Vorsitzende tätig. Mit ihrer neuen Aufgabe in Aachen wechselt sie sozusagen die Seiten, denn als Verwaltungsdirektorin muss sie künftig die Interessen der Arbeitgeber vertreten. Ein Problem? „Nein, denn im modernen Theatermanagement müssen beide Seiten das Miteinander pflegen, um gute und künstlerisch hochwertige Produktionen unter guten Bedingungen auf die Beine zu stellen“, sagt Sasserath im Gespräch mit unserer Zeitung.

Gleichwohl sind ihr die aktuellen Debatten um Schauspielergehälter, Arbeitszeiten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, hierarchische Strukturen und ähnliches mehr durchaus bewusst. „Es wird zu meinen Aufgaben gehören, auch in derlei Fragen Lösungen zu finden. Das ist herausfordernd, aber machbar.“ Die neue Generalintendantin Elena Tzavara, die sie im Zuge des Bewerbungsverfahrens kennengelernt hat, hält Sasserath in diesem Zusammenhang übrigens für eine „perfekte Besetzung, solche Prozesse zu moderieren“.

Sasserath stammt gebürtig aus Düsseldorf. Der Posten in Aachen ist für sie also auch eine Heimkehr. „Ich freue mich sehr, ins Rheinland zurückzukommen. Die Mentalität der Menschen, ihre Herzlichkeit und Offenheit schätze ich sehr“, sagt sie. Auch ihre bisherige berufliche Laufbahn, in der sie die vielen Facetten des Theaterbetriebs aus unterschiedlichsten Perspektiven kennengelernt hat, begann im Rheinland, wo sie zunächst als Bühnenplastikerin tätig war.

Nach einigen Stationen in dem Beruf habe sie neue Herausforderungen gesucht, Kulturpädagogik studiert und schließlich einen Master in Kulturmanagement gemacht. Ab 2017 war sie am Theater Münster tätig, dort ab 2019 Leiterin für Marketing und Kommunikation. Nach einer Zwischenstation beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist sie seit rund anderthalb Jahren bei der GDBA, wo sie auch die juristische Perspektive kennengelernt habe. Mit ihrem Vorgänger Torsten Ehlert steht Sasserath in Kontakt, er hat bereits im Juni mit der Einarbeitung seiner Nachfolgerin begonnen und steht weiterhin unterstützend zur Verfügung.

Sasserath habe sich in einem „extrem starken Feld“ von insgesamt zehn Bewerbern durchgesetzt, erklärt Kulturdezernent Brötz im Gespräch mit unserer Zeitung. Er zeigt sich dankbar, dass das Verfahren so zügig entschieden worden ist. Trotz ihres noch vergleichsweise jungen Alters könne Sasserath auf sehr viel spezifische Erfahrung im Theaterbereich verweisen. Hinzu komme, dass sie sich weiter fortbilde und noch im Herbst ihr Fernstudium als Betriebswirtin abschließen werde. „Sie ist ausgesprochen versiert und gut gerüstet für die Debatten, die derzeit an den Theatern geführt werden“, sagt Brötz. „Dass die Wahl auf sie gefallen ist, war eine sehr folgerichtige Entscheidung.“