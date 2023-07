Serie „Sommertypen“ : Mirco Jonas sorgt beim „Stadtglühen“ für den richtigen Ton

Serie Aachen In seiner Schulzeit half er auf Partys und Konzerten aus, jetzt macht Veranstaltungstechniker Mirco Jonas zum dritten Mal in Folge Künstler beim „Stadtglühen“ hör- und sichtbar.

Das Virus traf die Eventbranche hart. Veranstaltungen fielen aus, anstatt in Konzerthallen zu stehen, arbeitete Jonas im Firmenlager. „Man wusste wirklich nicht, wie es weitergehen soll.“ Er fragte sich damals, ob er den richtigen Job gewählt hat. „Es gehört dazu, sich um das Equipment zu kümmern, aber meine Motivation war immer das Herumkommen und auf so viele Menschen zu treffen. Das war alles weg.“

Heute kann Mirco Jonas sich sicher sein: Er hat den richtigen Beruf gewählt. Vor einem Jahr schloss er seine Ausbildung ab, spätestens seitdem sind auch Großveranstaltungen wieder möglich. „Gefühlt findet noch mehr statt als vor Corona“, sagt er. Aber kommt er damit zurecht, immer zu arbeiten, wenn andere freihaben? „Klar ist der Job deshalb nicht etwas für jeden“, gibt der Aachener zu. Die Arbeit findet oft an Wochenenden statt und geht bis spät in die Nacht, erst recht im Sommer, der Hochsaison in der Eventbranche. „Aber das macht ja gerade so viel Spaß: Zu sehen, dass die Leute am Samstagabend vergnügt nach Hause gehen, weil du für sie ein tolles Event auf die Beine gestellt hast, zusammen mit der Band und allen, die hinter der Bühne stehen.“