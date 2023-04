Notfallplan für die Kitas : Ministerin diskutiert übers „Aachener Modell“ – aber nur digital

Der Fachkräftemangel in den Kitas ist riesig. Aachen macht Vorschläge für einen Notfallplan. Foto: dpa/Uli Deck

Aachen Vor drei Monaten hat die Aachener Politik Vorschläge gegen den Fachkräftemangel in den Kitas beschlossen. Am 17. April will NRW-Familienministerin Josefine Paul sagen, was sie davon hält.

Was hält man im Düsseldorfer Familienministerium vom „Aachener Modell“? Was hält NRW-Familienministerin Josefine Paul von den Vorschlägen aus Aachen, wie dem massiven Fachkräftemangel in den Kindertagesstätten begegnet werden kann? Am Montag, 17. April, soll es endlich Antworten geben.

Allerdings wird die Grünen-Politikerin nicht nach Aachen kommen oder eine Aachener Delegation in Düsseldorf treffen. Nach Informationen unserer Zeitung findet der Austausch mit dem Ministerium ausschließlich in digitaler Form statt und ist zeitlich auch nicht allzu großzügig bemessen.

Dabei gibt es radikale Neuerungen zu diskutieren. Im Kern bedeutet das „Aachener Modell“, dass mehr Menschen, die keine gelernten Erzieherinnen oder Erzieher sind und auch sonst keine pädagogische Ausbildung haben, zur Unterstützung in den Einrichtungen eingesetzt werden. So soll die dramatische Personalnot ein wenig abgemildert werden. Letztlich soll so verhindert werden, dass das System der Kinderbetreuung komplett kippt. Schon jetzt müssen Kitas mangels Personal Gruppen zusammenlegen, Betreuungszeiten einschränken oder tageweise ganz schließen.

Zahlreiche Akteure, darunter auch Vertreter von Trägern, Fachschulen und Eltern sowie Personalräte, hatten den Notfallplan gegen den Erzieherinnenmangel in ausführlichen Beratungen gemeinsam entworfen. Im Januar brachte der Kinder- und Jugendausschuss die Strategie für die Kitas auf den Weg. Weil es schnell gehen sollte, wurde damals sogar eine Sondersitzung anberaumt.

Ohne die Zustimmung des Landes NRW geht allerdings nichts. Das Familienministerium muss genehmigen, dass in den Kitas vorübergehend bis zu 20 Prozent des Personals keine Fachkräfte sind. Und deshalb warten seit Januar alle gespannt auf den Austausch mit der Ministerin.

Hilde Scheidt, Aachener Bürgermeisterin und Vorsitzende des städtischen Kinder- und Jugendausschusses, gab im vergangenen Jahr den Impuls zu einer Debatte, aus der letztlich das „Aachener Modell“ hervorging. Sie zeigt sich ein wenig enttäuscht, dass nach dreimonatigem Warten lediglich ein Online-Austausch zustande kommen soll. Das Thema brenne allen Beteiligten auf den Nägeln, erklärt Scheidt auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir können nicht weiter in der Warteschleife bleiben und darauf hoffen, dass in vier bis fünf Jahren endlich qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen.“

Die Ausschussvorsitzende hofft weiterhin, dass ein Austausch in großer Runde mit der Ministerin doch noch zustande kommt. „Wir wollen schließlich auch im weiteren Prozess Eltern, Beschäftigte, freie Träger und Personalräte mitnehmen.“ Immerhin sei es ein ziemlich einmaliger Vorgang, dass sich so viele Akteure gemeinsam bemühten, Lösungen zu finden.

NRW-Familienministerin Josefine Paul erklärt, was sie vom „Aachener Modell“ hält. Allerdings nicht vor Ort, sondern digital. Foto: Malte Krudewig/dpa/Malte Krudewig

Auch Aachens Jugenddezernent Heinrich Brötz hatte noch im März betont, dass man möglichst alle, die das „Aachener Modell“ mitentwickelt haben, am Gespräch mit der Ministerin beteiligen wolle. Die Besprechung am Montag allerdings soll dem Vernehmen nach im eher kleinen Kreis stattfinden.