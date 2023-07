Sommertour des Ministers : Ein politisches Heimspiel für Robert Habeck in der RWTH Aachen

Unterhaltsam und nahbar: Der Auftritt von Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kam am Dienstagabend in Aachen gut an. Foto: Andreas Steindl

Aachen Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sucht auf seiner Sommertour den Dialog mit den Bürgern. In Aachen stößt er dabei auf viel Gegenliebe.

Nach einer halben Stunden wird’s persönlich. Im Publikum und auch auf der Bühne. Wie er es schaffe, optimistisch in die Zukunft zu blicken, will die Frau von dem Minister wissen. Sie hat vor Kurzem ihr zweites Kind bekommen, berichtet sie, befindet sich derzeit in Elternzeit. Und wenn sie an den Klimawandel und den Zusammenhalt in der Gesellschaft denke, verspüre sie mitunter Panik. Ob das mit den Kindern so eine gute Idee war? „Was tut man denen an? Wie sieht es in 40 Jahren in Deutschland aus?“ Robert Habeck hört der Frau aufmerksam zu. Und nimmt sich für die Beantwortung dieser Frage besonders viel Zeit.