Keine Alternative? : Millionen Euro fließen in neues Aachener Fahrradparkhaus

Gammel-Atmosphäre am Bahnhof Rothe Erde: Jetzt soll ein Fahrradparkhaus helfen. Foto: Robert Esser

Aachen Obwohl unter dem Gebäude genug Platz wäre, sollen Millionen Euro in ein neues Fahrradparkhaus neben dem Bahnhof Rothe Erde fließen. Dabei könnte es Alternativen geben.

Trotz diverser Aufhübschversuche vermittelt der Bahnhof Rothe Erde im Aachener Ostviertel nicht gerade den Eindruck, moderner Anziehungspunkt für die Mobilitätswende zu sein. Hier herrscht – abgesehen von einem netten Café-Anhänger vor der Tür – blanke Tristesse.

Drahteselskelette hängen an diversen Fahrradbügeln, daneben hat sich die Trinkerszene eingerichtet. Die historischen Torbögen neben dem Bahnhofseingang sind beschmiert, zugewachsen, vermüllt; dahinter vergammeln seit Jahren Hunderte Quadratmeter verwaister Räume unter dem Bahnhofsbaukörper.

Mit Millionenaufwand wird in den kommenden Jahren aber nicht etwa der marode Bahnhofsbauch (der gehört der Deutschen Bahn) in ein schmuckes Fahrradparkhaus verwandelt – sondern der Parkplatz direkt daneben. Der gehört der Stadt. Unten sollen Autos auf dem Asphalt parken, darüber dann auf mindestens einer zusätzlichen Ebene die Fahrräder. Das macht die Sache zwar womöglich teurer, dafür aber schneller. Jede Kooperation mit der Deutschen Bahn kostet in der Regel vor allem zu viel Zeit.

Zwischen Bahnhof Rothe Erde und Beverstraße soll auf dem Autoparkplatz ein Fahrradparkhaus für rund 2,2 Millionen Euro wachsen. Foto: Robert Esser

Die will sich die Stadt Aachen bei der Förderung der Radinfrastruktur nicht nehmen. Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen drückt aufs Tempo, hat den Baubeginn im Visier. Sie taxiert die Gesamtkosten auf rund 2,2 Millionen Euro.

Umso erfreulicher ist somit die jüngste Nachricht aus Berlin: Die Stadt Aachen erhält eine Förderung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) von 1.856.250 Euro. Damit wird der Bau jener exakt 472 sicheren Stellplätze am Bahnhof Rothe Erde unterstützt. Zuvor hatten sich die Aachener Bundestagsabgeordneten Ye-One Rhie (SPD) und Lukas Benner (Grüne) in Berlin für die Förderung des Vorhabens eingesetzt.

„Sichere Abstellanlagen an Bahnhöfen sind elementar, wenn wir dafür sorgen wollen, dass die Menschen umsteigen. Als ehemalige Mobilitätspolitikerin in Aachen weiß ich, wie wichtig diese Entscheidung für unsere Stadt ist. Ich freue mich sehr, dazu beigetragen zu haben“, erklärt Rhie.

Offenbar funktioniert hier die Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Kommunalpolitik. Genosse Jan van den Hurk, mobilitätspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Aachen, stellt fest: „Für die Aachener Pendlerinnen und Pendler steigern wir mit mehr sicheren Fahrradstellplätzen die Attraktivität der Bahn, denn mit dem Fahrrad ist der nächste Bahnhof schneller zu erreichen. Die 472 neuen Fahrradstellplätze am Bahnhof Rothe Erde sind außerdem ein weiterer großer Schritt zur Umsetzung des Radentscheids.“

Vertane Chance: Hinter diesen vergammelten Toren wäre unter dem Bahnhof Rothe Erde viel Platz – auch für Fahrräder. Foto: Robert Esser

Benner indes prognostiziert, dass wegen des neuen Fahrradparkhauses weniger Menschen Auto fahren. „Angesichts der Klimakrise ist es dringend notwendig, dass sich im Verkehrsbereich schneller etwas ändert“, sagt er.

Beim geförderten Projekt handelt es sich um eine barrierefreie Sammelschließanlage. Sie wird aufgeständert über dem bestehenden Pkw-Parkplatz neben einer Velocity-Station errichtet. Teil der Anlage wird auch eine Service- und Reparaturstation sein. Das Projekt wird im Rahmen des Förderprogramms „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ unterstützt. Für dieses Programm sind im Rahmen des Klima- und Transformationsfonds bis 2026 bis zu 110 Millionen Euro vorgesehen.

Nicht sicher genug: Auf der Seite der Robert-Koch-Straße stehen einige überdachte Abstellplätze am Bahnhof Rothe Erde bereit. Foto: Robert Esser

Den Aachener Förderantrag hatte der Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur auf den Weg gebracht. Der Bahnhof Rothe Erde wird wegen seiner innerstädtischen Lage von vielen Menschen täglich mit dem Fahrrad angefahren. Es gibt rund um den Bahnhof an verschiedenen Stellen insgesamt rund 50 Fahrradbügel für jeweils zwei Räder, einige davon unter einem kleinen Glasdach. Abgesichert oder gar mit Videokameras überwacht – so wie in einem Parkhaus üblich – sind sie nicht. Kaum jemand käme auf die Idee, hier im Ostviertel sein teures E-Bike abzustellen und stundenlang allein zu lassen.

„Weitere Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer könnten mit guten Abstellmöglichkeiten zu einem Umstieg vom Pkw auf das Rad motiviert werden. Direkt neben dem Bahnhof Rothe Erde verläuft die städtische Rad-Vorrang-Route in Richtung Eilendorf“, erläutert Stadtsprecher Stefan Herrmann. Der weitere Ausbau des Rad-Vorrang-Routen-Netzes ist für die kommenden Jahre geplant. Darüber hinaus tangiert der Vennbahn-Radweg als überregionale Radroute von Aachen in Richtung Belgien und Luxemburg den Bahnhof Rothe Erde. Im Alltagsverkehr wird diese Verbindung häufig von Pendlern genutzt, aber auch der touristische Verkehr in Richtung Belgien schätzt diese Route.

Das benachbarte Parkhaus der Aachen-Arkaden kam offenbar als überdachte und überwachte Fahrradabstellfläche nicht in Betracht – obwohl es über mehrere Etagen leer steht und Platz für Tausende Fahrräder bieten könnte. Die Radfahrerinnen und Radfahrer hätten dann – zu Fuß – die Trierer Straße überqueren müssen.

Als komfortabelste Variante gilt deshalb der Neubau des Fahrradparkhauses neben dem Bahnhof Rothe Erde. Entsprechende Studien unterstreichen das.

Nach einer ersten Einordnung sieht die weitere zeitliche Perspektive bis Mitte 2025 die Planung vor, an die sich bis Ende 2026 eine Bauphase anschließen soll. Mit den ersten Entwürfen kalkuliert die Stadt momentan mit Gesamtkosten für die Maßnahme von etwa 2,2 Millionen Euro. Um eine genauere Kostenplanung vorlegen zu können, sind weitere vertiefende Planungen notwendig, die in den kommenden Monaten erfolgen.

OB Keupen freut sich: „Im August wird die Machbarkeitsstudie mit verschiedenen Varianten der Politik vorgestellt. Das schnelle Handeln wurde erfolgreich belohnt. Ein weiteres Ziel des Radentscheids kann somit umgesetzt werden. Wir freuen uns sehr über die Entscheidung aus Berlin!"

Das könnte die triste Atmosphäre am Bahnhof Rothe Erde aufhellen, während der Bahnhofbaukörper nebenan – in dem ausdrücklich keine Räder angekettet werden dürfen – weiter vergammelt. 2024 soll unterdessen, mit achtjähriger Verzögerung, ein Parkhaus für rund 400 Räder im neuen Blue-Gate-Komplex am Aachener Hauptbahnhof in Betrieb gehen – allerdings in einer Tiefgarage.