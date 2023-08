Sanierung Neues Kurhaus : Millimeterarbeit mit schwerem Gerät

Aachen Die Sanierung des Neuen Kurhauses in Aachen geht voran. Derzeit hievt ein Kran große Stahlträger ins Dachgeschoss. Für die Schallschutz-Probleme durch den geplanten Club im Untergeschoss zeichnen sich „technische Lösungen“ ab.

Es geht voran auf Aachens prominentester, anspruchsvollster und wohl auch kostspieligster Baustelle; ein weiterer wichtiger und durchaus spektakulärer Schritt ist getan. Das soll dann auch angemessen gewürdigt werden. Denn die sogenannte Revitalisierung des Neuen Kurhauses an der Monheimsallee hat die Nerven aller Beteiligten mit den bei öffentlichen Projekten dieser Größenordnung fast schon obligatorischen Kostensteigerungen und Bauzeitverzögerungen in den vergangenen Jahren immer wieder mächtig strapaziert.

So baten das städtische Gebäudemanagement und das Eurogress, das das Kurhaus einmal als Kultur-, Begegnungs- und vor allem Tagungszentrum bespielen soll, am Dienstag zu einem Besichtigungstermin nebst Rundgang über die Baustelle. Zu bestaunen war dort Millimeterarbeit mit großem Gerät und mächtigen Bauteilen.

Per Kran werden voraussichtlich bis Mittwoch sechs Stahlträger – jeder knapp 16 Meter lang und rund vier Tonnen schwer – durch speziell geschaffene Öffnungen ins Dachgeschoss über dem ehemaligen Konzertsaal, dem rund 400 Quadratmeter umfassenden Herzstück des Gebäudes, bugsiert. Dort werden sie horizontal auf sechs historischen Stützen aus Stahl fixiert und dann mit kleineren Stahlstreben zu einem extrem stabilen Netz verwoben, auf dem später gewichtiges Gerät der Haustechnik, etwa für die Belüftungsanlage, platziert werden kann. Auch die Veranstaltungstechnik (Beleuchtung oder Lautsprecher) für den Saal, der denkmalgerecht zu alter Pracht wiederhergestellt wird und dann rund 600 Menschen Platz bieten soll, kann an dem Stahlkonstrukt fixiert werden.

Projektleiter Gerd Gerards und sein Kollege Kilian Schumacher vom städtischen Gebäudemanagement können die Herausforderungen dieser Arbeiten bestens einschätzen. Die sind so groß, dass die Hebeaktion des Krans vor Ort regelrecht geprobt werden musste, bevor es ans Eingemachte ging. „Das ist schon sehr besonders, was hier gerade geschieht. Denn wir müssen mit den schweren Stahlträgern in großer Höhe rangieren, ohne das historische Gebälk zu beschädigen“, beschreibt Gerards das Setting.