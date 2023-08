Prozess am Landgericht Aachen : Messerattacke vor Aphrodite-Grill: Der Angeklagte schweigt

Blick ins Justizzentrum: Ein 33-Jähriger muss sich vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts wegen einer Messerstecherei verantworten. Foto: Marco Rose

Aachen Ein 33-Jähriger ist wegen versuchten Totschlags angeklagt. War die Tat Auswuchs einer Auseinandersetzung im Prostitutions-Milieu?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Schumacher

War eine Messerstecherei, die sich am 27. Dezember des vergangenen Jahres vor dem Aphrodite-Grill an der Einmündung zur Antoniusstraße in Aachen zugetragen hat, Auswuchs einer Auseinandersetzung im Prostitutions-Milieu? Darauf zumindest scheinen erste Erkenntnisse aus der Beweisaufnahme im Prozess gegen einen 33-Jährigen hinzudeuten, der sich seit Dienstag vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Aachen einer Anklage wegen versuchten Totschlags stellen muss.

Der aus Bulgarien stammende Mitkov H. soll laut Anklageschrift an jenem Tag gegen 18 Uhr in Streit mit einem Landsmann geraten sein. Beide hatten ihre Limousinen auf der Mefferdatisstraße kurz vor der Einmündung zur Antoniusstraße geparkt, beide wurden von ihren Freundinnen begleitet. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang nicht eindeutig festzumachen, später sagte ein Zeuge, der Streit habe bereits im Vorfeld in einer Shisha-Bar mit Beleidigungen begonnen. Jedenfalls stiegen beide aus ihren Fahrzeugen aus und beschimpften sich lautstark.

Die Auseinandersetzung ging dann mit Fäusten weiter und soll sich sodann in den Bereich vor dem Aphrodite-Grill bis hin zur Ecke Großkölnstraße verlagert haben. Plötzlich soll der Angeklagte ein Klappmesser in der Hand gehalten und dem Gegner damit fünf Stiche in Schulter und Oberschenkel beigebracht haben. Als der Verletzte erneut den Angreifer beschimpfte, sei dieser wieder zurückgekommen, jetzt mit einem „Rundholz“ als Schlagwerkzeug. Doch auch das Messer soll der Angeklagte wieder eingesetzt und in den Körper seines Opfers gestochen haben.

Inzwischen war die Polizei benachrichtigt worden. Sie fand den Verletzten schwer blutend im Eingangsbereich des Grills liegend vor, ein Beamter leistete sofort erste Hilfe. Das war sein Glück, denn nach dem Bericht der Notärzte wäre der Mann ansonsten noch vor Ort verblutet. Der Angeklagte Mitkov H. wurde von der Polizei in seinem Fahrzeug vor einer roten Ampel an der Ecke Peter- und Blondelstraße gestellt, das Messer fand man in der Nähe des Autos, in dem sich ebenfalls die Lebensgefährtin des Mannes befand, er wurde dann festgenommen.

Bevor es zur Klärung des Sachverhalts kam, hatte der Vorsitzende Richter Roland Klösgen zunächst noch Fragen zur Identität von Mitkov H., der womöglich einen Doppelgänger – oder eine Zweitidentität – in Belgien hat. So zeigte der Vorsitzende ein aus Belgien übermitteltes Foto, auf dem eine Person zu sehen war, die dem Angeklagte zum Verwechseln ähnlich sah, drei Jahre älter und gebürtig aus einer anderen Stadt in dem Schwarzmeerland sein soll. Nein, das sei er nicht, sagte der Angeklagte. Zu der von Oberstaatsanwalt Wilhelm Muckel verlesenen Anklageschrift wolle er sich vorerst nicht einlassen, ließ dann sein Verteidiger Achim Leymann (Eschweiler) verlauten.