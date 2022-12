Das Jahr im Rückspiegel : Menschen des Jahres 2022 in Aachen – Teil 1

Auch diese beiden Frauen waren 2022 wichtig: Astrid Vogelheim (Grüne, links) und Annika Fohn (CDU) ziehen über ihr Direktmandat für Aachen in den NRW-Landtag ein. Foto: Harald Krömer

Aachen Wir blicken zurück und rücken dabei vor allem die Menschen in Aachen in den Mittelpunkt. Wer gab sein Amt auf? Wer besetzt einen neuen Posten? Und wer wurde für sein besonderes Engagement geehrt? Teil 1: Januar bis Juni.

Wir blicken zurück auf das Jahr 2022 und nehmen dabei besonders Sie, die Menschen, die in Aachen Leben und die Gesellschaft mitgestalten, in den Fokus. Im ersten Teil geht es um die Monate Januar bis Juni. Wer ging in den Ruhestand? Wer hat einen neuen Posten besetzt? Und welche Menschen wurden für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet?

Januar

Uschi Brammertz ist zum Jahresstart die neue Vorsitzende der Frauen Union. Als Arbeitsvermittlerin für das Jobcenter Aachen kennt sich die 63-Jährige mit den oft verzweifelten Bemühungen von Frauen aus, eine Absicherung zu erreichen. Da ist Ausdauer wichtig.

Rainer Beck startet als Leiter des Veranstaltungsmangements im Kulturbetrieb durch. Nach zweijähriger Zwangspause in Sachen Livekunst stellt er sich neuen Herausforderung, wenn es darum geht, Stadt und Region wieder reichlich kreatives Leben einzuhauchen.

Februar

Beate Jahn hat ihren allerletzten Schultag. Nach 18 Jahren an der Viktor-Frankl-Schule, davon 16 als Schulleiterin, geht sie in den Ruhestand. Vermissen, sagt Jahn, werde sie auch die bunte, tolerante Schulgemeinschaft. An der Viktor-Frankl-Schule übernimmt die bisherige Konrektorin Daniela Bruns.

Gisela Boing leitet seit gut 21 Jahren die Grundschule Michaelsbergstraße in Burtscheid. Nun geht sie in den Ruhestand. Den Abschied haben Kinder und Kollegium der 63-Jährigen noch einmal so richtig schwergemacht und die Tage zuvor mit allerhand Überraschungen, mit Musik, Theater und kleinen Geschenken gestaltet.

März

Andrea Weyer ist seit fast 30 Jahren Feuer und Flamme für den Kinderschutzbund in Aachen. Als Geschäftsführerin nimmt sie nun bald Abschied. Luisa Hoffmann wird die Nachfolge übernehmen und das 50-jährige Jubiläum des Kinderschutzbundes 2023 planen.

Klaus Pavel, ehemaliger Unternehmer, ALRV-Präsident und langjähriger brasilianischer Konsul, hat mit dem Rio-Branco-Orden die zweithöchste Auszeichnung der Republik Brasilien erhalten. Damit wurde vor allem seine jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit gewürdigt.

Yannic Schmitt (31) löst Geschäftsführer Ludwig Voß (66) nach 35 Jahren an der Spitze ab: Bei der Handwerkerschaft im Kreis Aachen hat es damit einen Generationenwechsel gegeben.

April

Frauke Buchholz, Autorin aus Aachen, ist für ihren Roman „Frostmond“ mit dem Stuttgarter Krimipreis 2022 in der Kategorie Debütkrimipreis ausgezeichnet worden. In der Begründung der Jury heißt es, der Roman sei sehr gut recherchiert und überzeuge zudem auf ganzer Linie mit einer ruhigen, unaufgeregten und souveränen Erzählweise.

Gisela Görres verabschiedet sich nach 32 Jahren beim Aachener Verein Rückhalt, dem früheren Frauennotruf. Mit ihrer Nachfolgerin Julia Höfer hat sie in den letzten drei Jahren bereits eng zusammengearbeitet.

Till-Holger Borchert startet als neuer Direktor am Suermondt-Ludwig-Museum – und distanziert sich zum Amtsantritt deutlich vom Konzept seines Vorgängers. Er zeigt sich weniger interessiert an großen monografischen Ausstellungen und will seinen Schwerpunkt viel lieber auf thematische Schauen legen.

Matthias Wessling ist in die Nationale Akademie der Wissenschaften aufgenommen worden. Der Aachener Professor ist Inhaber des Lehrstuhls für Chemische Verfahrenstechnik, Prorektor für Forschung und Struktur der RWTH Aachen und Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung im DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Materialien und nun das 13. RWTH-Mitglied der 1652 gegründeten Leopoldina.

Mai

Christopher Clark erhält die Karlsmedaille 2022. Der Historiker gilt als einer der wichtigsten Chronisten der europäischen Geschichte. In Aachen wird er für seinen Einsatz für ein geeintes Europa sowie die transatlantischen Beziehungen ausgezeichnet.

Swetlana Tichanowskaja, Veronica Tsepkalo und Maria Kalesnikava erhalten am Himmelfahrtstag den Karlspreis. Die belarussischen Oppositionellen kämpfen gegen brutale staatliche Gewalt, Unterdrückung und die Verletzung elementarer Menschenrechte in ihrer Heimat Belarus.

Elena Tzavara folgt auf Michael Schmitz-Aufterbeck. Damit soll erstmals eine Frau das Theater Aachen führen. Zuvor war sie Künstlerische Leiterin der Jungen Oper an der Staatsoper in Stuttgart.

Astrid Vogelheim und Annika Fohn ziehen nach der Landtagswahl über ihr Direktmandat von Aachen in das Regierungsgebäude in Düsseldorf. Damit beginnt für die Grüne und die CDU-Politikerin ein neues Kapitel.

Georg Helg bekommt von der Stadt Aachen für seinen unermüdlichen Einsatz den Goldenen Ehrenring verliehen. Herausragend ist dabei sein Engagement für die Instandsetzung und Erhaltung des Aachener Rathauses.

Ali Daccour ist neuer Schulleiter am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Eines seiner Ziele: Er will an der Schule im Aachener Ostviertel einen musisch-künstlerischen Schwerpunkt etablieren.

Juni

Karl Schultheis nimmt Abschied vom Landtag: Seit 1985 hat er sich – mit zwei Unterbrechungen – für die SPD im Düsseldorfer Parlament engagiert. Und war zeitgleich auf vielen politischen Ebenen aktiv. Er blickt zurück auf ein bewegtes politisches Leben.

Peter Grube hat 41 Jahre lang in aller Welt Sportarten kommentiert. Richtig prominent wurde der Aachener nicht, weil er sich verstärkt in den Nischen aufhielt. Nun beendet er seine Karriere, die ihn auch immer wieder zu Olympia gebracht hat.

Oliver Schmitt hat mit dem Lied „Immer wieder geht die Sonne auf“ in tiefsten Corona-Zeiten den Menschen Mut gemacht. Jetzt ist der „singende Kommissar“ mit dem Preis „Aachen Sozial“ ausgezeichnet worden.

Janne Friederike Meyer-Zimmermann ist zurück in der Weltspitze. Die Reiterin gewinnt mit ihrem Team und Pferd „Messi“ den Nationenpreis in Aachen. Es ist ein fulminantes Comeback.