Studierendenausschüsse üben Kritik : „Die Mensa-Preisbremse kommt in Aachen nicht an“

Mensaessen wie hier in der Mensa Academica in Aachen sei immer noch zu teuer, kritisieren Studierendenvertreter. Foto: Andreas Steindl

Aachen Das Land NRW gewährt den Studierendenwerken Krisenhilfe. Warum Studierendenvertreter in Aachen die Förderrichtlinien kritisieren.

Grundsätzlich sei die Förderung in Höhe von 6,4 Millionen Euro aus dem Sondervermögen „Krisenbewältigung“ begrüßenswert, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch werde das Studierendenwerk Aachen von der Förderung de facto ausgeschlossen, denn aufgrund starrer Förderrichtlinien werde die Mensapreisbremse bei den Aachener Studierenden nicht ankommen.

„Im Gegensatz zu einigen anderen Studierendenwerken, die die Preise erst in 2023 erhöhten, wurden in Aachen die gestiegenen Kosten früh an die Studierenden weitergeben“, heißt es in der Pressemitteilung. „Zudem wurde der Sozialbeitrag, den alle Studierenden mit ihrem Semesterbeitrag zahlen, in Aachen zu Beginn des letzten Wintersemesters angehoben, um Mehrkosten im Gastronomiebereich abzufedern. Auch diese Erhöhung wird in der Förderung nicht betrachtet.“