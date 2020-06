Flammen schlugen aus dem Dachstuhl : Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Aachen-Eilendorf Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus im Aachener Stadtteil Eilendorf ist am Donnerstagmorgen ein Bewohner leicht verletzt worden.

Wie die Feuerwehr der Stadt Aachen mitteilt, wurde die Leitstelle gegen 7.25 Uhr über Brandgeruch in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in der Stapperstraße in Eilendorf informiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Dachgeschosswohnung im Vollbrand – die Flammen schlugen aus dem Dachstuhl.