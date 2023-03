Neue Baustelle in Aachen : Mehrere Wochen Beeinträchtigungen auf der Jülicher Straße

Neue Baustelle in Aachen

Die nächste Baustelle in Aachen: für rund sechs Wochen kommt es zu Beeinträchtigungen an der Jülicher Straße. (Symbol) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Für einen Zeitraum von sechs Wochen wird es immer wieder zu Einschränkungen auf der Jülicher Straße in Aachen kommen. Betroffen ist der Bereich am Hansemannplatz.

Das Gelände Jülicher Straße 9 werde erschlossen und hierfür sei eine Baufeldräumung notwendig, hieß es in einer Pressemitteilung der Regionetz am Donnerstagnachmittag. Die Arbeiten starten demnach ab 3. April 2023 und dauern voraussichtlich sechs Wochen. Für die Räumung seien auch Arbeiten gegenüber des Baufelds, auf Höhe Jülicher Straße 8 und entlang des Geländes bis zum Hansemannplatz, notwendig. An verschiedenen Stellen werden Montagegruben eingerichtet.