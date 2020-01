Verkehrsunfall : Mehrere Spuren auf Trierer Straße gesperrt

Aachen Nach einem Unfall auf der Trierer Straße kommt es dort zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Spuren Richtung Brand sind gesperrt, der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet.

Auf der Trierer Straße hat sich am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein Unfall in Höhe des Polizeireviers an der Autobahnauffahrt ereignet. Ein Auto wurde aus bisher unbekannter Ursache auf die Seite geschleudert. Die Polizei sprach zunächst von einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, über Verletzte ist noch nichts bekannt.