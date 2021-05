Hund getötet : Mehrere Giftköder in Städteregion aufgetaucht

Für viele Vierbeiner kann das Fressen der ausgelegten Köder verhängnisvoll enden. (Symbol) Foto: dpa/Sven Hoppe

Städteregion Giftköder sind in den vergangenen Tagen an vielen Orten in der Städteregion Aachen aufgetaucht. Die Polizei warnt die Hundebesitzer und sucht nach Zeugen.

Die Aachener Kriminalpolizei ermittelt wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung, nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Fälle von ausgelegten Giftködern bekannt geworden sind. Bislang betroffen sind die Bereiche Eschweiler, Stolberg Buschmühle und Lammersdorf. Ein Hund hatte Vergiftungserscheinungen gezeigt und konnte jedoch, trotz tierärztlicher Behandlung, nicht mehr gerettet werden.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei rät, Vierbeiner beim Gassi gehen möglichst anzuleinen und diese nicht aus den Augen zu lassen. Anhaltspunkte bitte an die Kripo in Stolberg unter 02404-9577 33301 oder 0241-957734210 (außerhalb der Bürostunden).

