Zeugen gesucht : Mehrere Brandstiftungen im Ostviertel von Aachen

Der in Brand gesetzte Lkw wurde sichergestellt und soll nun auf Spuren untersucht werden. Foto: Polizei Aachen

Aachen In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter gleich mehrere Brände im Aachener Ostviertel gelegt und damit einen erheblichen Sachschaden verursacht.

Die erste Tat ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 23 Uhr in der Trierer Straße in Aachen, wie die Polizei berichtet. Der Feuerwehr wurde ein brennendes Kleinkraftrad vor einem Wohnhaus gemeldet. Das Fahrzeug brannte völlig aus.