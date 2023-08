Zahlen in Aachen steigen : Mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kommen an

In der Grenzstadt Aachen kommen vermehrt unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an. Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen In der Grenzstadt Aachen kommen seit Jahren mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an als im Rest von NRW. Im Juli ist die Zahl noch weiter gestiegen.

Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die in Aachen ankommen, ist im Juli deutlich angestiegen. Wie die Stadt Aachen auf Anfrage mitteilt, gab es bis zum 21. Juli bereits 31 Verfahren, mit denen das Alter eines jungen Menschen bestimmt werden sollte. In 65 Prozent der Fälle lautete das Ergebnis: Der junge Mensch, der in Aachen Schutz sucht, ist als minderjährig zu betrachten.

Die jungen Menschen, die sich allein auf die Flucht begeben haben, kommen nach Angaben der Stadt derzeit hauptsächlich aus Marokko, Somalia und Afghanistan. „Vermehrt kommen zurzeit Mädchen in Aachen an“, heißt es. Vor allem aus dem ostafrikanischen Somalia machten sich immer mehr Mädchen auf die gefährliche Reise in Richtung Europa.

Seit Jahren liegt die Grenzstadt Aachen bei der Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge im NRW-Vergleich mit deutlichem Abstand an der Spitze. Im Durchschnitt werden hier jeden Monat etwa 30 junge Menschen hinsichtlich ihres Alters überprüft. Etwa die Hälfte von ihnen wird nach Angaben der Stadt als minderjährig eingeschätzt.

Soll „Ankommensschule“ werden: das Schulgebäude an der Alkuinstraße. Foto: MHA/Harald Krömer

Versorgt werden die jugendlichen Flüchtlinge in Aachen durch das Zentrum für soziale Arbeit in Burtscheid. In dem Kinderheim werden 20 Plätze für sogenannte Inobhutnahmen vorgehalten. Sind diese Kapazitäten aber erschöpft, müssen die Minderjährigen auch in Hotels untergebracht und dort betreut werden. Dass die Plätze für jugendliche Flüchtlinge knapp werden, liegt nach Verwaltungsangaben auch daran, dass die Umverteilung der jungen Menschen in andere Kommunen oft nur stockend verlaufe.

„Ankommensschule“

Viel Zuwanderung bedeutet auch viele Seiteneinsteiger, also Kinder und Jugendliche, die in Aachen ins deutsche Schulsystem vermittelt werden müssen. Im vergangenen Schuljahr hat das Kommunale Integrationszentrum allein 466 junge Leute an eine Schule vermittelt, im Schuljahr zuvor waren es, bedingt durch den Ukrainekrieg, sogar 1032.

Für die kommenden Jahre rechnet die Kommune mit zumindest gleichbleibenden, wahrscheinlich aber steigenden Zahlen an jungen Seiteneinsteigern. Um dafür besser gerüstet zu sein, will die Stadt mit einer „Ankommensschule“ zusätzliche Schulplätze schaffen, ausdrücklich geplant als Ergänzung zu den an vielen Schulen bestehenden internationalen Förderklassen. Am 15. August wird der städtische Schulausschuss darüber beraten, wie das Projekt inhaltlich gestaltet werden kann, und das weitere Verfahren auf den Weg bringen.

Ein Ort für die „Ankommensschule“ ist bereits gefunden: das mittlerweile leerstehende Gebäude der Alkuin-Realschule, die auslaufend schließt. Organisiert werden soll das neue Angebot als „Lernort“, angedockt an eine Kooperationsschule. Hierfür hat die Hauptschule Drimborn bereits ein Konzept entworfen. Die Hauptschule Aretzstraße will in ihren eigenen Räumen außerdem bis zu zwei zusätzliche Alphabetisierungsklassen einrichten.

Kinder und Jugendliche, die zunächst alphabetisiert werden müssen, sind nämlich eine Zielgruppe der neuen „Ankommensschule“. Besonders betreuen will man dort zudem Kinder im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule sowie junge Leute in den Klassen 9 und 10, die Hilfe brauchen beim Übergang in ein Berufskolleg.

Aber nicht nur (unbegleitete) Jugendliche müssen in Aachen versorgt werden. Ende Juni wurden allein in städtischen Unterkünften 2625 Geflüchtete versorgt. Die meisten von ihnen, 610, kamen aus der Ukraine, gefolgt von Syrien (379), Afghanistan (208), Nigeria (192), Irak (191), Mazedonien (146), Russland (76), Serbien (59), Iran (58) und Somalia (55). Rund 3700 Menschen aus der Ukraine leben derzeit in Aachen, und pro Woche kommen im Schnitt etwa zehn Ukrainer neu in Aachen an.

Info Verpflegung: Auftrag wird ausgeschrieben Der Auftrag für die Verpflegung von Flüchtlingen wird aktuell neu ausgeschrieben. Der Essenslieferant werde vertraglich verpflichtet, auf die Vorlieben der Flüchtlinge einzugehen, heißt es. „So müssen bei Bedarf auch vegetarische Gerichte oder spezielle Diätgerichte angeboten werden. Auch auf religiöse Besonderheiten wird Rücksicht genommen. Der aktuelle Lieferant reagiert sehr flexibel auf die Wünsche der Bewohner.“

Bei der Aufnahme von Flüchtlingen liegt Aachen weiterhin über dem Soll. Am 7. Juli lag die Quote nach Angaben des städtischen Presseamts bei 113 Prozent. Aachen hat demnach bereits 426 Menschen mehr aufgenommen, als es nach dem Verteilungsschlüssel unterbringen müsste. Geflüchtete werden der Stadt Aachen deshalb aktuell vor allem in besonderen Fällen, etwa wenn es bereits familiäre Bindungen nach Aachen gibt.

Untergebracht sind Geflüchtete in Aachen derzeit in 15 Übergangswohnheimen, in denen sanitäre Einrichtungen und Küchen gemeinschaftlich genutzt werden. Außerdem stehen 18 Gebäude mit abgeschlossenen Wohneinheiten zur Verfügung. Aktuell hat die Stadt (Stand 20. Juli) 334 Wohnungen angemietet, um Geflüchtete dort unterzubringen. Da manche Wohnungen nur mit kurzen Mietverträgen zur Verfügung stehen und die Stadt mit steigenden Flüchtlingszahlen rechnet, sei man weiter auf der Suche nach Wohnungen, heißt es.