Sichere Stellplätze : So funktionieren die neuen Fahrradboxen in Aachen

Selbst ein Fahrrad mit Kindersitz passt in die neue Fahrradbox an der Brabantstraße, wie der Praxistest von Julia Scholtes, Projektleiterin von „Aachen Moove“ zeigt. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Mit vier neuen Fahrradboxen wollen Stadt Aachen und Apag ihr Angebot für sichere Abstellplätze für Fahrräder ausbauen. Zu sehen sind die Boxen schon seit Anfang des Jahres. Jetzt wird die Geduld der Radfahrer belohnt.

„Einmal den Kopf einziehen beim Parkvorgang“ – das gilt an der Brabantstraße auch für Radfahrer, die nicht mit einer überdurchschnittlichen Körperlänge gesegnet sind. Der Praxistest zeigt: Wer sein Rad dort in der neuen Fahrradgarage abstellen will, sollte keine Nackenprobleme haben. Schließlich ist die Box, die Raum für acht Stellplätze bietet, „nur“ 1,50 Meter hoch. „Wegen der Sichtbeziehung“, erläutert Julia Scholtes, Leiterin des Projekts „Aachen Moove“ bei der Stadt Aachen. Eine höhere Konstruktion hätte die Sicht von Straße auf Gehsteig und umgekehrt in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes Luisenstraße zu stark eingeschränkt und womöglich einen Angstraum geschaffen.

Dafür haben Anwohner und Anlieger im Frankenberger Viertel bald eine Sorge weniger: die um einen wettergeschützten und sicheren Abstellplatz fürs Zweirad. Zumindest, sofern sie einen der bislang noch wenigen Stellplätze ergattern.

2500 überdachte und sichere Abstellplätze sollen laut Radentscheid aus dem Jahr 2019 in Aachen geschaffen werden, neben weiteren 2500 Stellplätzen in überwachten Parkhäusern an den Pendler-Bahnhöfen. Von diesem Ziel ist die Stadt zwar noch weit entfernt. Mit den neuen Fahrradboxen geht sie aber in Kooperation mit der Apag einen guten Schritt voran.

Zum 1. August sollen die vier neuen Fahrradboxen an der Brabantstraße, an der Schanz, am Büchel und am Franziskushospital nach einem Testlauf offiziell für alle in Betrieb gehen. Die Station an der Brabantstraße ist mit acht Stellplätzen die kleinste. Am Büchel stehen 16 Plätze zur Verfügung, in den doppelstöckigen Fahrradboxen an der Schanz und am Franziskushospital sind es sogar 32. Mit einer Höhe von drei Metern muss in diesen Anlagen auch niemand den Kopf einziehen.

Geeignete Standorte im Innenstadtbereich zu finden, sei nicht leicht gewesen, nennt Alina Huppertz von der städtischen Abteilung Verkehrsplanung und Mobilität einen Grund für den langen Prozess von der Idee bis zur Inbetriebnahme der Stationen. Die Boxen brauchen Platz – die kleine Variante an der Brabantstraße ist immerhin 6,50 Meter lang und 2,30 Meter breit. Wegen Leitungen im Untergrund habe man einige Standorte, etwa in der Judengasse, verwerfen müssen.

Dafür ist die Nutzung der Fahrradgarage denkbar simpel. Mit dem Mobility-Key der Aachener Parkhausgesellschaft Apag – einem blauen Anhänger, kaum größer als ein Einkaufswagenchip – wird die Fahrradbox am Terminal freigeschaltet. Ein Abomodell gibt es nicht. „Man zahlt das, was man nutzt“, sagt Dania El-Rikabi-Röß von der Apag. Ab der ersten Minute gilt ein 24-Stunden-Tarif in Höhe von 1,50 Euro. Der Monatsbetrag ist auf 15 Euro gedeckelt. Eine Grundgebühr gibt es nicht. Heißt: Ab dem 11. Parkvorgang im Monat, ist der Stellplatz fürs Fahrrad kostenlos, rechnet Norbert Müller, ebenfalls Apag, vor. Die Anschaffung des Mobility-Keys selbst kostet nichts.

Norbert Müller von der Apag illustriert, wie die Fahrradbox mit dem Mobility-Key der Apag freigeschaltet wird. Foto: MHA/Harald Krömer