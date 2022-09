Baustelle im Deliusviertel : Mehr als 600 Haushalte in Aachen am Wochenende ohne Gas

In vielen Aachener Haushalten bleibt die Flamme an diesem Wochenende aus: Grund sind Arbeiten an den Versorgungsleitungen im Deliusviertel. Foto: dpa/Patrick Pleul

Aachen Wegen Arbeiten an den Versorgungsleitungen müssen an diesem Wochenende viele Menschen in der Innenstadt ohne Gas auskommen.

Mehr als 1000 Menschen im Deliusviertel müssen an diesem Wochenende ohne Gas auskommen. Schon vor zwei Wochen haben im Bereich Mauerstraße die Arbeiten an den Versorgungsleitungen begonnen, an diesem Freitag werden gut 650 Haushalte von der Versorgung abgeklemmt. Voraussichtlich können sie erst am Montagabend wieder ans Netz gehen.

Betroffen sind nach Angaben von Regionetz rund 80 Mehrfamilienhäuser in der Mauerstraße, Im Johannistal, An der Schanz, Deliusstraße, Kuckhoffstraße, Lochnerstraße, Bärenstraße, Königstraße, Templergraben, Schinkelstraße sowie Wüllnerstraße. Alle Betroffenen sind vorab von der Regionetz mit Wurfzetteln informiert worden.

Böse Beschwerden habe es im Vorfeld nicht gegeben, sagt Regionetz-Sprecherin Eva Wußing. „Aber schön ist das natürlich nicht. Wir liefern lieber, als dass wir nicht liefern.“ Da die Heizperiode noch nicht begonnen hat, müssen die Betroffenen derzeit in erster Linie auf warmes Wasser verzichten. Denkbar ist allerdings auch, dass einige nicht wie gewohnt kochen können.

Nach derzeitigen Planungsstand geht der Netzbetreiber davon aus, dass ab Montag, 12. September, die Gasversorgungsleitungen wieder in Betrieb genommen werden können. Es sei notwendig, dass Regionetzmitarbeitern und externen Dienstleistern, die sich mit einem Dienstausweis ausweisen können, Zugang zu den Gebäuden gewährt wird.

Der Kreuzungsbereich Lochnerstraße und Mauerstraße muss für die Bauarbeiten an diesem Wochenende voll gesperrt werden. Für die Anwohner sollen die Häuser jedoch weiter anfahrbar bleiben. Rettungskräfte können das Gebiet jederzeit erreichen, versichert Regionetz.

(gei)