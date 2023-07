Ticketverkauf bei der Alemannia : Mehr als 4000 Dauerkarten und 1500 Tickets für das Eröffnungsspiel verkauft

Volle Hütte: Alemannias Auftaktspiel gegen den Wuppertaler SV wird zu einem Rekordspiel. Foto: Jérôme Gras

Update Aachen Die ersten 1497 Tickets für das Auftaktspiel gegen den Wuppertaler SV sind verkauft. Und parallel geht auch die 4000. Dauerkarte über die Ladentheke.

Als Alemannias Ticketmaster Lutz van Hasselt am Morgen seinen Arbeitsplatz im Fanshop erreichte, warteten ein paar Menschen schon auf ihn. An diesem Montag beginnt der Vorverkauf für Alemannias Auftaktspiel gegen den Wuppertaler SV am 28. Juli, und die Nachfrage ist groß.

Schlangen wie zuletzt beim Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen bildeten sich am Tivoli. Die Nachfrage ist groß, auch online können Karten seit Mitternacht bestellt werden. Der Verein weckt gerade wieder Hoffnungen, nach elf Jahren will Alemannia der ungeliebten Regionalliga endlich per Aufstieg entkommen.

Ob der neugebastelte Kader tatsächlich meisterhaft ist, lässt sich vielleicht schon ein bisschen an besagtem Freitagabend unter Flutlicht erahnen, wenn der alte Rivale aufkreuzt.

Der Tivoli wird gut besucht sein an diesem Abend, bis zum Abend waren 1497 Tickets vergriffen. Der notorisch optimistische Aufsichtsratsvorsitzende Marcel Moberz träumt von „18.000 bis 20.000 Fans“ beim Auftaktspiel, „aber auch 15.000 wären schon Wahnsinn“, sagt er.

Auch der erfahrene Ticketmaster Van Hasselt geht von mindestens 15.000 Besuchern aus, zumal die Gäste ebenfalls bis zu 1000 Anhänger mit nach Aachen bringen werden. Der ewige Rivale will die Saison ebenso als Meister beenden, nachdem das Team zuletzt als Zweiter ins Ziel gekommen war.

Alemannia hat bereits 4000 Dauerkarten verkauft: Ticketmanager Lutz van Hasselt und sein Kollege Markus Mingers (rechts) freuen sich auch über den gut angelaufenen Vorverkauf für das Eröffnungsspiel gegen Wuppertal. Foto: MHA/Christoph Pauli

Absehbar beginnt die Regionalliga-Saison mit einem Zuschauerrekord, so viele Fans waren noch nie bei einer Saisonpremiere im Stadion. Und mit großer Sicherheit übertrifft Zuschauerkrösus Alemannia auch die Bestmarke der vergangenen Saison, als nirgendwo sonst in der Regionalliga mehr Zuschauer als in Aachen gezählt wurden. Zum letzten Heimspiel gegen Schalke strömten Anfang Mai 11.800 Fans zum Tivoli. Ende Juli wird der Rekord sicher übertrumpft.

Der Wuppertaler Sportverein vermeldete am Wochenende, dass bereits 444 Dauerkarten für die kommende Saison verkauft wurden. In Aachen sind sie schon weiter: Am Montagmittag waren bereits 4084 Saisonkarten verkauft. „Das ist der helle Wahnsinn“, kommentierte Sascha Eller die Zahl. Zudem arbeitet der Klub nach Informationen dieser Zeitung noch an einem weiteren Anreiz. Dauerkarten-Besitzer könnten dann den ÖPNV wieder umsonst nutzen.

