Auftritt in Aachen : Max Giesinger kommt zu den Kurpark Classix

Aachen Der Deutschpop-Star tritt zum Abschluss der Konzertreihe am 29. August im Rahmen seiner „Irgendwann ist jetzt“-Tour im Aachener Kurpark auf.

Das Programm für die Kurpark Classix in Aachen nimmt weiter Gestalt an. Nach Ronan Keating und David Garrett ist nun ein weiterer Top-Act bestätigt worden: Am 29. August wird Deutschpop-Star Max Giesinger im Rahmen seiner „Irgendwann ist jetzt“-Tour zum Finale der Konzertreihe im Kurpark an der Monheimsallee auftreten. Das hat der Konzertmanager Christian Mourad am Donnerstag bekanntgegeben.