Großbaustelle : Massive Behinderungen rund um die Kreuzung Bastei

Die Ampelanlage an der Bastei muss für mehrere Tage wegen der Vorbereitungsarbeiten auf die Baustelle Ludwigsallee abgeschaltet werden. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich nach Möglichkeit meiden. Foto: Andreas Schmitter / Schmitter Fotografie

Aachen Verkehrsteilnehmer müssen sich ab kommender Woche auf massive Behinderungen rund um Ludwigsallee, Monheimsallee und Krefelder Straße einstellen. Kanalarbeiten in der Ludwigsallee werden schon in der Einrichtungsphase der Baustelle für Staus sorgen.

Nachdem der erste Bauabschnitt zwischen Lousbergstraße und Pontwall abgeschlossen ist, startet der Netzbetreiber Regionetz jetzt auf der Ludwigsallee den nächsten Bauabschnitt. Betroffen ist der Bereich zwischen Bastei und Kupferstraße. in Kürze beginnen die vorbereitenden Arbeiten zur Verkehrsführung, ab Montag, 10. August, die eigentliche Baumaßnahme.

Zur Vorbereitung auf diese Verkehrsführung werden jetzt vereinzelte Fahrspuren in der Saarstraße und in der Ludwigsallee gesperrt. Die Kreuzung Bastei ist durch Umbauarbeiten und zur Aufbringung der neuen Markierung beeinträchtigt, eine Überfahrung des Knotens von der Krefelder Straße in die Sandkaulstraße und umgekehrt wird während der Vorbereitungen nicht möglich sein.