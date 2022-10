Brustkrebs-Monat Oktober : Maßgeschneiderte Medikamente vor und nach der Brustkrebs-OP

Dr. Mahmoud Danaei, Leiter des Brust-Centrums Aachen-Kreis Heinsberg, untersucht eine Patientin mit dem Ultraschall auf Brustkrebs. Foto: MHA/Andreas Steindl

Aachen Der Oktober ist offizieller „Brustkrebs-Monat“. Im Brust-Centrum Aachen-Kreis Heinsberg nehmen die Fälle in dieser Zeit zu – die Therapiemöglichkeiten aber auch.

Von Sabine Rother

„Wir sprechen von Heilung!“, betont Dr. Mahmoud Danaei, Leiter des 2008 vom Land Nordrhein-Westfalen zertifizierten Brust-Centrums Aachen-Kreis Heinsberg im Aachener Marienhospital und im Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz. Für die Tatsache, dass der Monat Oktober offiziell als internationaler „Brustkrebs-Monat“ gilt, hat auch er keine Erklärung – nur eine Vermutung.

„Im Sommer hat man viele Pläne, Aktivitäten, Urlaube“, so der erfahrene Gynäkologe. „Kommt der Herbst, kümmert man sich eher um Probleme, von denen man im Prinzip schon wusste, Brustkrebs ist ja kein Notfall.“ Auch im Aachener Brust-Centrum spürt man das. „Eine deutliche Welle von Hilfesuchenden“, bestätigt Danaei. Mit über 71.000 Neuerkrankungen pro Jahr bleibt es der häufigste Krebs der Frau – trotz bester Möglichkeiten in Therapie und Diagnostik, trotz guter Früherkennung.

Die Entstehung dieses Krebses der weiblichen Brust ist für die Forschung noch immer nicht geklärt. „Ein Tumor wächst normalerweise in fünf bis zehn Jahren etwa einen Zentimeter, tastbar wird er erst, wenn er größer ist“, weiß Danaei. Er baut auf ein multidisziplinäres Team, das die Patientin an allen Entscheidungen beteiligt, sich um Körper und Psyche kümmert.

Warum die noch immer hohe Zahl der Erkrankungen? Beobachtungen in über 14 Jahren Brust-Centrum zeigen, dass die „üblichen“ Risikofaktoren unter anderem für Gefäßerkrankungen auch mit dem Brustkrebs in Verbindung stehen können: Tabak-Konsum, Luftverschmutzung, mangelnde Bewegung, Übergewicht und negativer Stress. „Es ist oft ein großer Druck, unter dem Frauen in der Lebensmitte leiden“, hat Danaei in zahlreichen Anamnese-Gesprächen erfahren.

„Entweder geht es um die berufliche Karriere oder um Pflichten in der Familie, jedenfalls tritt die Erkrankungen bei dieser Gruppe besonders häufig auf.“ Aus wissenschaftlicher Sicht spielt gleichfalls die genetische Disposition eine deutliche Rolle – nicht nur bei prominenten Frauen wie der amerikanischen Schauspielerin Angelina Jolie. Sie hat – im Sinne aller Frauen – offen darüber gesprochen, dass sie das BRCA1-Gen in sich trägt, das die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, um 80 Prozent erhöht.

Danaei rät dazu, bei häufigen Brustkrebsfällen in der Verwandtschaft (Schwester, Mutter, Großmutter, Tanten) eine genetische Beratung in Anspruch zu nehmen – übrigens nicht nur Frauen. „Wir wissen inzwischen, dass auch Männer in so einer Familie häufiger an Prostata-Krebs erkranken.“ Die engmaschige Überwachung und eine gute Früherkennung müssen sein.

Das für Frauen im Alter zwischen 50 und 70 Jahren angebotene Screening hält der Facharzt für eine sicher wirksame, aber nicht ausreichende Maßnahme. „Regelmäßige Ultraschall-Untersuchungen können dafür sorgen, dass ein Tumor erkannt wird, das sollten Frauen ab dem 25. Lebensjahr in Anspruch nehmen und zudem regelmäßig ihre Brüste abtasten.“

Und auch nach dem 70. Geburtstag gilt es, die Prävention aufrechtzuerhalten und den Krebs zu behandeln. „Es gibt ältere Patientinnen, die sagen, es sei doch jetzt egal“, ist Danaei betroffen. „Da widerspreche ich. Es geht schließlich um Gesundheit und Wohlbefinden jeder Frau.“

Im Brust-Centrum kennt man eine klare Reihenfolge der Diagnostik: Nach dem Tastbefund und der Beobachtung äußerer Symptome (meist Veränderungen der Brustwarze), kommen Ultraschall und Mammographie (spezielle Röntgenuntersuchung der Brust) zum Einsatz. Ist der Verdacht bestätigt, erbringt ein MRT (Magnetresonanztomographie) genauen Einblick in die Gewebestrukturen der Brust. Warum nicht sofort ein MRT? „Es ist eine wichtige, aber sehr teure Untersuchung“, sagt Danaei. „Ist der Verdacht bestätigt, setzen wir das natürlich ein.“

In den vergangenen Jahren hat sich eine Menge getan bei Diagnostik und Therapie von Brustkrebs. So garantiert die „Onko-plastische Operation“ eine Entfernung der bösartigen Wucherung und gleichzeitig den Aufbau oder die Erhaltung der Brust. „Wir nehmen die weibliche Identität sehr ernst“, versichert Danaei.