Siegesfeiern auch in Aachen: Mit einem großen Autokorso kreuz und quer durch die Aachener Innenstadt feiern Fans der marokkanischen Nationalelf den Viertelfinalsieg bei der Fußball-WM in Katar gegen Portugal am Nachmittag. In Aachen stehen die Räder still. Foto: dmp Press/Ralf Roeger