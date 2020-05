Kostenpflichtiger Inhalt: „Die Frau an der Seite“ von Egidius Braun : Marianne Braun im Alter von 91 Jahren gestorben

Das Ehepaar Marianne und Egidius Braun mit ihrer Enkelin Lisa. Foto: Andreas Steindl

Aachen 70 Jahre war Marianne Braun „die Frau an seiner Seite“. Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb die Ehefrau von DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun (95) bereits am 20. Mai im Alter von 91 Jahren. Sie wird am Donnerstag im engsten Familienkreis beigesetzt.