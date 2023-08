Alemannia Aachen : Marcel Moberz droht mit seinem Rückzug

Netzschau zum Sieg in Lippstadt : „Auswärtssieg! Auswärtssieg!“ Am Freitagabend gelang der Alemannia in Lippstadt Historisches: Erstmals gewannen die Schwarz-Gelben „Am Bruchbaum“. 3:1 zeigte die Anzeigetafel am Ende einer souveränen Leistung für Aachen an. Damit wurde der erste Saisonsieg eingefahren, ein Grund zur Freude. Doch leider gab es auch wieder unschöne Szenen. Hat keine Lust mehr auf die Unruhestifter im eigenen Block: die Netzschau.