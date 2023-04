Alemannia Aachen : Marc Brasnic kommt „nach Hause“, ein anderer Alemanne wird aussortiert

Abschlussstark: Marc Brasnic geht in der neuen Saison für Alemannia auf Torejagd. Foto: Manfred Heyne

Exklusiv Aachen Dürens treffsicherer Stürmer Marc Brasnic unterschreibt am Tivoli. Ein aktueller Angreifer wird dagegen aussortiert.

In dieser Woche hat Alemannia Aachens Sportdirektor Sascha Eller eine exklusive Tivoli-Führung für Marc Brasnic gemacht. Der Stürmer kennt die Arena natürlich, vor ein paar Monaten hat er hier mit dem 1. FC Düren gespielt, aber das war für den 26-Jährigen ein Auswärtsspiel. Beim Rundgang sah er das Stadion mit anderen Augen, denn hier wird er bald seine Heimspiele austragen. Brasnic ist Alemannias nächster Neuzugang. „Der brennt für seinen neuen Verein“, sagt Eller am Ende der Besichtigungstour. „Und wir freuen uns sehr auf ihn.“ Auch Brasnic ist ein Heimkehrer, ganz früh in seiner Kindheit ging er für die Aachener auf Torejagd.

Der gebürtige Baesweiler besetzt den ersten Platz im neuen Kader für die Offensive. „Er kann auf der 9 oder 10 spielen“, sagt Helge Hohl zu seinen Überlegungen. Aachens Trainer kennt den Spieler schon aus Jugendzeiten. „Der hat die A-Jugend-Bundesliga damals auseinander geschossen“, erinnert er sich. Brasnic war immer ein Spieler, der den Colt sehr locker sitzen hatte. „Er ist rechts wie links sehr abschlussstark und abgezockt.“ Der Stürmer hat seit der Winterpause acht Kilo abgenommen. „Er ist sehr motiviert“, sagt Hohl nach einem gemeinsamen Gespräch.

Aachens Neuer hat mit 26 Jahren schon einiges erlebt. Er hat in der Champions League der Junioren gespielt, in der 2. Bundesliga, in der 3. Liga, er war Juniorennationalspieler für Deutschland und Kroatien. Und jetzt ist er (wieder) Spieler von Alemannia Aachen.

Brasnic macht aus seiner Zuneigung keinen Hehl. „Es ist eine Herzensangelegenheit. Ich stamme aus der Region, habe für den Verein gespielt, war Einlaufkind am alten Tivoli, die Familie steht auch aktuell schon auf der Tribüne. Ich freue mich unglaublich“, sagt der zweifache Familienvater.

Brasnic ist der erste Stürmer in der Kabine in der neuen Saison. Vermutlich taucht zeitnah auch Sascha Marquet (derzeit Fortuna Köln) als Neuzugang noch auf. Aktuell stehen die Rückmeldungen der aktuellen Angreifer Elsamed Ramaj, Jannik Mause und Jannis Held noch aus, die allesamt Angebote vorliegen haben.

Die Wege von Dimitry Imbongo und dem Club werden sich zu Saisonende wieder trennen, das war schon seit ein paar Tagen bekannt. Aber vielleicht haben sie sich schon getrennt. Vorerst für ein paar Tage habe man den 33-Jährigen „rausgenommen“, sagt Eller. Der Stürmer ist aktuell nicht bei der Mannschaft. „Wir wollen sehen, wer zu 100 Prozent noch bei der Sache ist in den letzten Wochen und wem der absolute Wille fehlt“, sagt Eller. Aachens Sportdirektor will in den nächsten Wochen nur Spieler erleben, die dazu beitragen, dass die Spielzeit mit Applaus zu Ende geht.