Von Bundespolizei festgenommen : Mann (31) nach Naziparolen aus Aachener Hauptbahnhof geworfen

Am Aachener Hauptbahnhof wurde ein 31-Jähriger vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Foto: Holger Richter

Aachen Am Dienstag ist ein 31-Jähriger aus dem Hauptbahnhof in Aachen geworfen worden, als er sich in einer Toilette einsperren wollte. Daraufhin beleidigte er einen Bahnhofsmitarbeiter rassistisch und schrie Naziparolen auf dem Bahnhofsplatz. Er wurde von der Bundespolizei vorläufig festgenommen.

Am Dienstag ist ein 31-jähriger Mann aus Moers durch einen Bahnmitarbeiter des Hauptbahnhofes in Aachen verwiesen worden, nachdem er versucht hatte, sich auf der Bahnhofstoilette einzuschließen.

Gegen 9 Uhr wollte der 31-Jährige sich einschließen, vermutlich um sich auszuruhen. Als der Mitarbeiter versuchte, den Mann zum Verlassen der Toilette zu bringen, wurde der 31-Jährige aggressiv. Mehrere rassistische Beleidigungen muss der Mitarbeiter mit Migrationshintergrund über sich ergehen lassen.

Nachdem der Mann die Toilette verlassen hatte, begab er sich auf den Bahnhofsvorplatz. Dort angekommen, schreit der 31-Jährige mehrmals Nazi-Grüße heraus.

Daraufhin nahmen Beamten der Bundespolizei ihn vorläufig fest. Wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ist er angezeigt worden. Nun ist der 31-Jährige wieder auf freiem Fuß.

(red/pol)