Sexualdelikt : Mann überfällt Frau an der Wohnungstür

Der Täter klingelte am Dienstagmittag an der Haustür in der Ottostraße. Symbolbild Foto: Colourbox

Aachen Täter klingelt um die Mittagszeit an einer Haustür in der Ottostraße, drängt das Opfer in die Wohnung und vergeht sich an ihr. Polizei sucht nach Zeugen.