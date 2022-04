Unter Lkw eingeklemmt : Mann stirbt bei Rangierunfall in Aachen

Die Feuerwehr am Einsatzort. Foto: dmp press

Aachen Bei einem Unfall im Alten Posthof in Aachen ist am Montagabend ein Mann so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Er wurde unter einem Lkw eingeklemmt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Fahrer seinen Lastwagen kurz vor 19 Uhr rückwärts aus Richtung Borngasse in den Alten Posthof rangieren wollen, um den nahegelegenen Rewe-Markt zu beliefern. Dabei übersah der 44-Jährige offenbar einen dahinterstehenden Mann. Der 52-Jährige wurde unter dem Lkw eingeklemmt.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen erlag der Aachener noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer aus Nörvenich erlitt einen Schock.

Das Verkehrsunfallteam aus Köln wurde hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, dass sich Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können, unter der Rufnummer 0241/9577-42101 melden.

(red/pol)