Gewalttätiger Übergriff : Mann schlägt Ex-Partnerin und rammt ihr Auto

Aachen Der Angriff eines Mannes auf die Mutter seiner Kinder beschäftigt die Polizei in Aachen. Der 36-Jährige hatte dabei das Auto der Frau, in dem auch die beiden Kinder saßen, mehrmals mit seinem Wagen gerammt.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr auf einem Firmengelände an der Straße Strangenhäuschen. Wie die Polizei ermittelte, kam es zunächst zu einem Streit zwischen dem 36-jährigen Aachener und der 31-jährigen Frau, die ebenfalls in Aachen lebt. Dabei schlug er sie ins Gesicht; sie erlitt Verletzungen.