Mehrere Verkehrsunfälle : Mann liefert sich Verfolgungsjagd in geklautem Bus

Mann liefert sich Verfolgungsjagd in geklautem Bus

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd lieferte sich in der Nacht zum Montag ein 35-jähriger Mann mit der Polizei. Er entwendete einen Bus und floh damit durch mehrere Stadtteile (Symbolbild). Foto: ZVA/Polizei Aachen

Aachen/Städteregion Mehrere Verkehrsunfälle verursachte ein 35-jähriger Mann in der Nacht zum Montag, nachdem er einen Linienbus entwendet hatte und sich ein Rennen mit der Polizei lieferte. Glücklicherweise wurde bei dem Manöver niemand verletzt.

Zeugen hatten eine Streife in der Peliserkerstraße um kurz nach zwei in der Nacht auf den Linienbus aufmerksam gemacht. Dort hatte der Fahrer kurz vorher ein Straßenschild gestreift und war ohne anzuhalten weiter in Richtung Europaplatz und Autobahn 544 gefahren. Daraufhin nahmen gleich mehrere Streifenwagen die Verfolgungsjagd auf, welche sich durch Eschweiler und Stolberg fortsetzte.