Zeugen gesucht : Mann in Aachen überfallen, mutmaßliche Komplizin hält Zeugen fest

Ein junger Mann wurde in Aachen mit einer Schusswaffe bedroht (Symbolbild). Foto: Colourbox

Update Aachen Ein Mann hat am späten Dienstagabend einen Mann in der Kuckhoffstraße in Aachen mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Eine mutmaßliche Komplizin hinderte einen Zeugen an der Verfolgung des Täters.

Nach Angaben der Polizei ist ein 24-jähriger Mann am Dienstagabend gegen 21 Uhr Opfer eines Raubes geworden. Der Aachener ging über die Kuckhoffstraße, als ihn ein Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe seines Bargelds aufforderte. Der Täter flüchtete mit dem erbeuteten Geld in Richtung Mauerstraße. Verletzt wurde niemand.

Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet. Als er dem Täter folgen wollte, stand plötzlich eine junge unbekannte Frau vor ihm: Sie schrie ihn an, hielt ihn schließlich sogar fest, sodass er den Täter nicht verfolgen konnte. Danach flüchtete auch die junge Frau. Es ist wahrscheinlich, dass sie eine Komplizin des Täters ist.

Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Bekleidet war er mit einer beigen Kappe, einer dunklen Jacke und einem schwarzen Tuch über Mund und Nase. Die Frau war ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie soll stark geschminkt gewesen sein, ein Nasenpiercing getragen haben und war bekleidet mit einer dunklen Lederhose und einer beigen Jacke.

Zeugen, die etwas zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern sagen können, sollen sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0241/9577-31501, außerhalb der Bürozeiten unter 0241/9577-34210 oder per E-Mail an KK15.Aachen@polizei.nrw.de melden

(red/pol)