Wohngebiet Steppenberg : Mann greift zwei Mädchen in Aachen auf Spielplatz an

Angriff auf zwei kleine Kinder: Am Mittwochnachmittag gab es im Aachener Wohngebiet Kullen einen Einsatz der Polizei. Foto: ZVA/Thomas, Horst

Aachen Aufregung im Aachener Wohngebiet Kullen. Ein Mann hat zwei Mädchen tätlich angegriffen. Was ist genau passiert?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Angriff kam völlig unvermittelt im Wohngebiet Kullen in Aachen, nahe der niederländischen Grenze. Nach Zeugenaussagen hat ein Mann am Mittwoch an der dortigen Hans-Böckler-Allee ein sechsjähriges Mädchen und ihre elfjährige Freundin brutal an den Hals gepackt. Sogar von Würgen ist die Rede.

Wie die Mutter eines der beiden Opfer in einem Aufruf an die Nachbarn mitteilte, soll eine Frau den Vorfall beobachtet und sofort zur Hilfe geeilt sein. Sie habe den Täter „überwältigt“ und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. In seiner Mitteilung warnt der Vater die Nachbarn: „Bitte passt auf eure Kinder auf und lasst sie nicht mehr alleine raus!“

Im Umfeld des Tatorts wird jetzt gemutmaßt, dass es sich bei dem Angreifer um einen kranken Mann „aus der Psychiatrie“ handelt. Kullen liegt in unmittelbarer Nähe zum Uniklinikum.

Die Polizei bestätigte am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung, dass es am Mittwoch gegen 16.30 Uhr einen solchen Vorfall gegeben hat. „Nach jetzigen Erkenntnissen und Aussagen der Zeugen hat der Beschuldigte die beiden Mädchen ohne erkennbaren Grund körperlich angegangen, indem er sie am Hals gepackt hat“, so Polizeisprecherin Kathrin Goebels. „Die Ermittlungen zur genauen Tathandlung laufen noch.“

Die Mädchen seien dabei nach ersten Erkenntnissen äußerlich nicht verletzt worden, hätten jedoch unter Schock gestanden. Laut Goebels wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Laut Polizeisprecherin finden sich in der Anzeige „keine Informationen wieder, dass der Beschuldigte in psychiatrischer Behandlung ist“. Nähere Erkenntnisse dazu habe die Polizei nicht. Der Täter, der bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten ist, habe auf die Polizisten „einen orientierten Eindruck gemacht“.

Da keinerlei Haftgründe vorgelegen hätten, sei der Mann nach der Feststellung der Personalien und einer „situativen Gefährderansprache“ entlassen worden. „Er bekam für die Örtlichkeit einen Platzverweis.“

(alp)