Hobby-Arachnologe rückt aus : Mann entdeckt Vogelspinnen in Aachen und ruft die Polizei

Tipps vom Experten : So reagieren Sie richtig auf die Nosferatu-Spinne — und so hält man sie fern In NRW wird die mehrere Zentimeter große Nosferatu-Spinne immer häufiger gesichtet. Wie man richtig reagiert, wenn man auf die Spinne trifft, wo sie sich im Haus versteckt und was man tun kann, um sie fern zu halten.