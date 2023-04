Fahndung wegen Drogenhandels : Mann (44) bei Durchsuchungen in der Region festgenommen

Bei Durchsuchungen in Aachen, wie hier in der Peterstraße, wurde ein Verdächtiger festgenommen. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Mehrere Wohnungen in Aachen, Herzogenrath und Würselen hat die Polizei am Donnerstagmorgen im Rahmen einer Drogenfahndung durchsucht. In Aachen kam es laut Staatsanwaltschaft zu einer Festnahme.

In einer konzertierten Aktion hat die Aachener Polizei am frühen Donnerstagmorgen mehrere Wohnungen in der Region durchsucht.

Hintergrund waren nach ersten Angaben der Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Drogenhandels. Auf Anfrage erklärte Behördensprecherin Katja Schlenkermann-Pitts, dass ein 44-jähriger Mann festgenommen wurde.

Die Fahnder nahmen laut Staatsanwaltschaft Wohnungen in der Peterstraße, in der Jülicher Straße sowie in der Oberstraße in Aachen ins Visier, wo der 44-Jährige festgenommen wurde. Auch in Herzogenrath und Würselen wurden Wohnungen durchsucht.

Bei der gesamten Aktion waren 45 Beamte im Einsatz, berichtete Schlenkermann-Pitts. Über die weiteren Hintergründe der Aktion war bislang nichts zu erfahren.

Wir berichten weiter.

(mh)