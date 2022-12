Ärger am Adalbertsberg : „Man traut sich nicht mehr in die eigene Wohnung“

„Man traut sich nicht mehr in die eigene Wohnung“

Ärger am Adalbertsberg

Am Portal zum „Food Court“ des Aquis Plaza versammeln sich regelmäßig zahlreiche Jugendliche. Anwohner des Adalbertsbergs klagen über massive Störungen, Haschisch-Wolken und Berge von Unrat. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Am Hintereingang des Aquis Plaza ist der „Belagerungszustand“ fast täglich zu besichtigen: Große Gruppen von Jugendlichen sorgen am Adalbertsberg regelmäßig für Ärger.

Immer wieder komme es direkt vor ihren Haustüren zu Randale und Schlägereien, klagen Anwohner der kleinen Straße Am Adalbertsberg unmittelbar hinter dem Aquis Plaza. Haschisch-Konsum und oft genug auch Berge von Müll prägten das Bild unter ihren Fenstern, Belästigungen und Lärm seien an der Tagesordnung. „Manchmal traut man sich kaum noch in die eigene Wohnung“, berichtet ein entnervter Bürger. Man habe den Eindruck, dass „hier ein Stadtteil aufgegeben“ werde, klagt ein anderer.